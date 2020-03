Kasia Kowalska przekazała nowe informacje o stanie zdrowia córki

Piosenkarka Katarzyna Kowalska podała najnowsze informacje o stanie zdrowia swojej córki. Ola Kowalska jest zakażona koronawirusem. Obecnie jest hospitalizowana w jednym z brytyjskich szpitali.

„ #dziękuję z całego serca za wasze wsparcie. Oli stan jest dziś stabilny”- poinformowała artystka w emocjonującym wpisie na swoim Instagramie.



Przypomnijmy, że w piątek wieczorem artystka przekazała informację że jej córka musi być intubowana w związku z zakażeniem koronawirusem. – Zadzwonili do mnie z Anglii w sprawie córki z pytaniem, czy zgadzam się na jej intubację – mówiła na emocjonującym nagraniu artystka, które później usunęła.



Artystka apelowała również na nagraniu do młodych osób. „Kochani, jeżeli nie musicie, nie wychodźcie, zostańcie w domu”– mówiła.



Córka Katarzyny Kowalskiej, Aleksandra, ma 23 lata. Od kilku lat mieszka w stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie studiuje projektowanie na London College of Fashion.





