Czy opozycja wycofa kandydatów z wyborów? Grodzki: Zobaczymy

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił w TVN24 o konieczności przełożenia terminu wyborów prezydenckich. Jednak na pytanie, czy opozycja wycofa kandydatów i wezwie swych wyborców do pozostania w domu 10 maja, odpowiedział: Zobaczymy.

Grodzki był pytany o to, czy jeśli wybory odbędą się jednak w wyznaczonym terminie czyli 10 maja to opozycja „położy uszy po sobie, czy raczej powie swoim wyborcom i kandydatom: my w takiej sytuacji w wyborach nie startujemy, wycofujemy wszystkich naszych kandydatów i namawiamy wyborców, żeby nie szli się nawzajem zakażać?”.



W odpowiedzi marszałek Senatu zaczął mówić o demokracji, trójpodziale władzy, mediach jako czwartej władzy, roli opozycji aż w końcu stwierdził, że trzeba jednak poczekać i sprawdzić, jak rozwinie się epidemia.



– Ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna, zobaczymy, jak się będzie rozwijać epidemia, zobaczymy jakie będzie stanowisko rządzących, każdy z nas podlega ocenie wyborców – odpowiedział Grodzki.



Prowadząca wywiad dziennikarka stwierdziła: – Pan mówi w tej chwili w zasadzie tak jak rządzący.



Grodzki spotkał się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą. Przedmiotem rozmowy były nie tylko wybory prezydenckie, ale także prace nad tarczą antykryzysową.

- Rozmawiałem z panem prezydentem i obiecałem mu, że Senat zrobi wszystko, aby elementy zdrowotne, gospodarcze, społeczne, samorządowe trafiły na jego biurko jeszcze w marcu - powiedział Tomasz Grodzki.Dodaj jednak, że chce odrzucenia zmian dotyczących ordynacji wyborczej. Tarczą antykryzysową Senat ma się zająć w poniedziałek.