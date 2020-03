Koronawirus w Polsce. Najważniejsze informacje

Gdzie powinienem zadzwonić? Jak ochronić się przed koronawirusem? Czy istnieją suplementy, które warto przyjmować? To tylko niektóre z pytań, na które Polacy szukają odpowiedzi każdego dnia. Portal tvp.info przygotował wyjaśnienia na najbardziej nurtujące czytelników zagadnienia.

1. Gdzie powinienem zadzwonić?



Do Sanepidu, należy zadzwonić, gdy:

– Masz objawy COVID – 19 i chcesz zgłosić przypadek

– Chcesz zgłosić, że miałeś kontakt z potwierdzonym przypadkiem i powinieneś być objęty kwarantanną

– Jesteś na kwarantannie, masz objawy i potrzebujesz transportu dedykowanego do szpitala

– Jesteś na kwarantannie i czekasz na test (wyjazdowy zespół próbkobiorczy)

– Jesteś przedstawicielem kadry medycznej – szybka ścieżka diagnostyczna



Na infolinię NFZ, warto zadzwonić, gdy szukasz odpowiedzi na pytania dot. epidemii i koronawirusa z wyłączeniem powyższych.



– Skonsultować problemy zdrowotne nie związane z epidemią koronawirusa, które mogą być rozwiązane za pomocą teleporady. Np. przedłużenie recepty oraz inne kwestie zdrowotne, do tej pory realizowane w przychodniach.



Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy zadzwonić w sprawie świadczenia za okres kwarantanny.

2. Jakie działania podejmuje Państwowa Inspekcja Sanitarna w walce z epidemią koronawirusa?

– Dochodzenie epidemiologiczne – ustalenie osób z kontaktu, objęcie kwarantanną,– Pomoc ludziom w dotarciu do szpitali zakaźnych i jednoimiennych,– Pomoc ludziom, by dostali testy w co najmniej 7. dniu,– To Inspekcja Sanitarna wywalczyła szybką ścieżkę diagnostyczną dla kadry medycznej Zostań w domu – ograniczysz transmisję wirusa. Nie lekceważ zagrożenia,