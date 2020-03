Marek Lehnert nie żyje. Korespondent Polskiego Radia w Rzymie

Znany dziennikarz radiowy i prasowy, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rzymie, Marek Lehnert, zmarł nagle. O śmierci dziennikarza powiadomiła na Twitterze jego żona, Sylwia Wysocka.

Dzisiaj w Rzymie zmarł nagle mój mąż Marek Lehnert. Proszę o uszanowanie prywatności i spokoju mojej rodziny. — Sylwia Wysocka (@sylwiawys) March 28, 2020

źródło: twitter, IAR

Marek Lehnert pracował w mediach od 1970 roku. Do roku 2000 współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym" na którego łamy dostał się po wygraniu ogłoszonego przez nią konkursu na reportaż. W latach 1980–1984 pracował w polskojęzycznej edycji gazety „L’Osservatore Romano”, do 1993 był watykańskim korespondentem Radia Wolna Europa, a od 1994 do 28 lutego 2017 był korespondentem Polskiego Radia w Rzymie. br>W Rzymie mieszkał na stałe od 1975 roku.Był współautorem książki „Osiem dni w Polsce” o drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, którą odbył w dniach 16–23 czerwca 1983. Wydał też zbiory poezji, w języku polskim i włoskim.W 2019 wydał książkę „Korespondent. Przełomowe wydarzenia, kulisy niezwykłych spotkań, tajemnice życia w Watykanie".