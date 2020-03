Wjechał w kobietę w ciąży i mężczyznę z dzieckiem. Prokurator: to usiłowanie zabójstwa

Zarzut potrójnego usiłowania zabójstwa usłyszał 36-latek z powiatu gdańskiego, który zaatakował swoją partnerkę, po czym wsiadł do samochodu i uciekł. W trakcie rajdu po kolejnych miejscowościach powiatu potrącił ciężarną kobietę, a następnie mężczyznę spacerującego z sześciomiesięcznym niemowlęciem. Ranił też przechodnia, który usiłował go zatrzymać.

Do wszystkich tych zdarzeń doszło w czwartek. Tego dnia około godz. 13 partnerka podejrzanego powiadomiła policjantów, że została zaatakowana przez 36-latka, który następnie wsiadł do samochodu i odjechał.



W trakcie ucieczki mężczyzna potrącił w miejscowości Kolnik (gm. Pszczółki) 21-letnią kobietę w ciąży. Strażacy z Pszczółek zostali wezwani do tego wypadku o godzinie 12:40. Poszkodowaną ciężarną kobietę trzeba było odwieźć do szpitala.



O 13:20 w koszarach OSP Pszczółki odebrano kolejne wezwanie. W trakcie dalszej ucieczki w miejscowości Osice w gminie Suchy Dąb sprawca potrącił 18-letniego mężczyznę spacerującego z 6-miesięcznym niemowlęciem, następnie zranił ostrym narzędziem jednego ze świadków, który chciał go zatrzymać.

źródło: PAP, FB/StrazPszczolki

Szaleńczy rajd zakończył w Giemlicach (gm. Cedry Wielkie), gdzie stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w samochód dostawczy. W wyniku kolizji jego pojazd dachował wypadając z drogi na pobliskie pole. Wtedy został zatrzymany przez policję, przebywa w szpitalu.Jak poinformowała OSP w Pszczółkach, w akcjach ratunkowych udział wzięło pięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego i cztery patrole policji.Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim. skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie grozi dożywocie.