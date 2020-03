„Szkoła z TVP” w telewizji publicznej. TVP i MEN uruchamiają projekt

Pierwsze lekcje z TVP ruszają już od 30 marca! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Zajęcia będą rozpoczynać się od godz. 8:00. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. To efekt podpisanego 27 marca porozumienia dotyczącego realizacji audycji oświatowych dla uczniów szkół podstawowych, między TVP S.A. i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Oferta edukacyjna – akcja „Szkoła z TVP”



Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.



– Dla Telewizji Polskiej zaangażowanie w ten projekt było nie tylko czymś oczywistym, ale także przejawem realizacji misji, którą wypełniamy. Już od początku tego szczególnego czasu TVP zaangażowała się w przedstawianie materiałów edukacyjnych, co było widać na antenach TVP ABC czy TVP Kultura, a także przy zmianach ramówkowych na naszych głównych kanałach. Projekt „Szkoła z TVP” jest dla nas wyzwaniem logistycznym i technologicznym, ale jego realizacja jest kwintesencją działalności nadawcy publicznego. Umożliwia nam to pokazanie, że TVP jest Spółką nowoczesną i dynamiczną, która w szybkim tempie odpowiada na społeczne oczekiwania i wychodzi naprzeciw wyzwaniom. Jestem pewien, że zaangażowanie naszych pracowników połączone z wkładem merytorycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewni uczniom edukację na najwyższym możliwym w tych warunkach poziomie. To dla mnie zaszczyt, że możemy realizować taki projekt wspólnie z MEN – powiedział Prezes TVP Maciej Łopiński.

#wieszwiecej Polub nas

– Cieszymy się, że Telewizja Polska tak aktywnie włączyła się w pomoc nauczycielom i uczniom w kształceniu na odległość. Wartościowe, merytoryczne materiały prezentowane na antenach TVP mogą być istotnym narzędziem w codziennej pracy nauczycieli i wsparciem dla uczniów w samodzielnej nauce w domu – podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Pierwsze lekcje z TVP



Pierwsze programy startują już w poniedziałek, 30 marca o godzinie 8:00. Będzie można obejrzeć je na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia. Poza materiałami premierowymi, udostępnione zostaną także powtórki lekcji. Całość będzie można obejrzeć później na platformie VOD.TVP.PL.



Pasma edukacyjne Telewizji Polskiej



Telewizja Polska od początku zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych intensywnie wspiera działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Poza specjalnymi pasmami TVP ABC i TVP Kultura zostały uruchomione również audycje w serwisie VOD.TVP.PL.



Od 19 marca br. TVP we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła wirtualny kanał edukacyjny. Każdego dnia, na stronie vod.tvp.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele mogą znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia.



Ponadto od 23 marca br. działa „Domowe przedszkole” TVP ABC, które również można znaleźć na VOD.TVP.PL. To oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców.



Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG