Rabiej potępiał nazywanie LGBT zarazą. Teraz określa tak PiS i Kaczyńskiego

W sierpniu ubiegłego roku wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej potępił nazywanie społeczności LGBT „tęczową zarazą”. Teraz, gdy w Polsce pojawiła się epidemia koronawirusa, polityk stwierdził, że „groźniejszą zarazą” są PiS oraz Jarosław Kaczyński.

Wpis wiceprezydenta Warszawy wywołał szeroką dyskusję na Twitterze.

Nocne obrady Sejmu dobitnie pokazały, że Polska mierzy się naraz z dwiema zarazami. Pierwszą - mniej groźną - jest #KoronawirusWPolsce. Drugą - @pisorgpl i Kaczyński. Wybory w maju to absurd i skrajny cynizm. Obie zarazy zabijają. I obie musimy w najbliższych miesiącach pokonać. — Pawel Rabiej (@PawelRabiej) March 28, 2020

Czyli jednak nie jest to politycznie niepoprawne mówić o określonych grupach per „zaraza”? — Stefan Tompson (@StefanTompson) March 28, 2020

Jak się pan zdążył zapewne zorientować, jest pan w mniejszości. Nie wrócicie już do władzy nigdy w tym kraju. Polska się zmieniła, a pandemia uświadamia nas, że rządzić mają nami ludzie, którzy to potrafią robić. — Twarze (@Maminsynka) March 28, 2020

„Pomyśl, zanim napiszesz” – zwróciła się do Rabieja rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska. „Czyli jednak nie jest to politycznie niepoprawne mówić o określonych grupach per »zaraza«”? – zapytał z kolei Stefan Tompson, znany vloger propagujący wiedzę o Polsce