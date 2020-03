Coraz większa wojna w opozycji. „PO zakiwała się na śmierć” [WIDEO]

Coraz ostrzej na linii Lewica, PSL - Koalicja Obywatelska. Mniejsze ugrupowania opozycyjne zarzucają KO zdradę ideałów po poparciu przez największy klub opozycyjny pakietu antykryzysowego. – Jestem zdziwiony, że KO poparła niekonstytucyjną poprawkę. Od 5 lat jej posłowie noszą w klapach znaczek konstytucji i widać dzisiaj, że tej odwagi w obronie konstytucji zabrakło. Platforma zakiwała się na śmierć, a pan Kaczyński zaciera ręce – powiedział portalowi tvp.info poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Politycy PiS-u mówią o kompromitacji opozycji.

Autopoprawka, którą poseł Lewicy miał na myśli zakłada zmiany w kodeksie wyborczym. Pozwala na głosowanie korespondencyjne osób przebywających na kwarantannie i po 60 roku życia. – Brak im konsekwencji, a może brak dobrego pokierowania Platformą. Dzisiaj jednoznacznie po stronie praw pracowniczych i konstytucji stoi jedynie Lewica. Platforma jak zwykle w rozkroku – dodał Śmiszek. Wcześniej na nagraniu opublikowanym w internecie kandydat na prezydenta Szymon Hołownia stwierdził, że parlamentarna opozycja „sama się zaorała”.



– My uważaliśmy, że w tej trudnej sytuacji warto poprzeć ustawę, która pomoże przedsiębiorcom i pracownikom, za chwilę będziemy ją dopracowywać i zgłaszać kolejne poprawki w Senacie, niż odrzucać i brać udział w awanturze politycznej. Odnoszę w ogóle takie wrażenie, że dla niektórych ta kampania się cały czas toczy. Niektórzy uważają, że 10 maja te wybory się odbędą i próbują mocnym atakiem, też personalnym - również to się odbywa w opozycji - chcą zdobywać wyższe poparcie – tłumaczył postawę swojego klubu poseł KO Dariusz Joński.



Polityk skrytykował tym samym Lewicę i PSL, którego lider Władysław Kosiniak-Kamysz sugerował, że KO poparłaby nawet zapis uznający Jarosława Kaczyńskiego królem Polski. – Lewica i PSL przegłosowali razem z PiS-em zdalne głosowanie. To doprowadziło do tego, że wielu naszych kolegów i koleżanek dzwoniło do nas w trakcie głosowań. Nie mogli oddać głosu, ponieważ system się zawieszał. Uważam, że grają trochę tak jakby PiS chciał, bo PiS oczywiście cieszy się z tych podziałów wśród opozycji. Nie wiem po co to robi PSL i SLD. Nie mogę tego zrozumieć, po co ten atak od samego rana na Koalicję Obywatelską, która nie pomaga PiS-owi, tylko chce pomóc pracodawcom i pracownikom – stwierdził Joński.

– Koalicja Obywatelska zachowuje się jak dziecko we mgle, jest kompletnie zagubiona. Po pierwsze w dniu wczorajszym poparła antypracownicze rozwiązania. Po drugie pomogła Prawu i Sprawiedliwości zdemontować kodeks wyborczy. Niezgodnie z konstytucją i regułami gry. Raz są za, raz są przeciw. Więcej uwagi poświęcają na takie przepychanki, potyczki słowne na sali sejmowej. Siedząc tam wczoraj miałam takie wrażenie, że dla wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej ważniejsze są drobne złośliwostki. Wdać się w jakiś konflikt słowny, czy z panią marszałek, czy z prezesem Kaczyńskim – atakowała KO posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.



– Prawo i Sprawiedliwość szuka rozwiązań, które mają unormować sytuację, jeżeli chodzi o koronawirusa. Jesteśmy zatroskani losami Polaków, natomiast opozycyjne partie są zatroskane samymi sobą, sondażami, notowaniami, kwestiami wizerunkowymi, wpadkami wizerunkowymi. Bez wątpienia jesteśmy świadkami totalnej kompromitacji opozycji i opinia publiczna to w sposób należyty oceni – mówił poseł PiS Jan Mosiński.



– To są zabawy dzieci w piaskownicy. To są takie próby wejścia w rolę „skarżypyty”. „Skarżypyta, skarżypyta. Język lata jak łopata” - kiedyś mówiły małe dzieci jak się bawiły. Dziecinne obarczanie się odpowiadzialnością, winą. Ping pong wewnątrzopozycyjny. To pokazuje marną jakość opozycji w moim przekonaniu – powiedział eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.



Na Twitterze pełnomocnik polityków PO Roman Giertych pisał o „kretynach z Lewicy”. – Ja w zasadzie mogę tylko kupić popcorn, usiąść w pierwszym rzędzie i zajadając się, obserwować jak Platforma i jej supporterzy, fani, jak pan mecenas Giertych atakują Lewicę. Lewica oczywiście oddaje z nawiązką – stwierdził Czarnecki z PiS-u.