Hit internetu: klerycy z seminarium we Francji śpiewają „Bogurodzicę”

W sieci pojawiło się nagranie, na którym grupa kleryków seminarium Instytutu Dobrego Pasterza w Courtalain we Francji wykonuje „Bogurodzicę”. Choć tylko kilku seminarzystów uczelni to Polacy, wszyscy trudny staropolski tekst śpiewają bez błędów.

Jednym z wykładowców seminarium św. Wincentego a Paulo w Courtalain jest ks. Mateusz Markiewicz, sekretarz generalny Instytutu Dobrego Pasterza.



IBP (Institutum a Bono Pastore – Instytut Dobrego Pasterza) jest wspólnotą życia apostolskiego powołaną przez Benedykta XVI, której charyzmatem jest duszpasterstwo oparte na klasycznym rycie liturgii rzymskiej („Msza Wszechczasów” lub „Msza trydencka”).



„Bogurodzica” to najstarsza polska pieśń, która z tekstem i melodią zachowała się do naszych czasów. Według tradycji jej autorem jest św. Wojciech, zdania naukowców co do daty jej powstania są podzielone.





