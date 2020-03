Koronawirus na świecie. Mieszkańcy Ameryki Łacińskiej powierzyli się Matce Bożej z Guadalupe

W obliczu narastającego ryzyka zakażenia koronawirusem mieszkańcy Ameryki Łacińskiej zjednoczyli się na modlitwie, powierzając się Matce Bożej z Guadalupe. W przypadku rozwoju epidemii w Boliwii, skutki mogą być katastrofalne – podaje Vatican News, powołując się na dyrektora boliwijskiej Caritas bp Eugenio Coter.

– Boliwia i wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej zjednoczyły się najpierw na modlitwie Anioł Pański, a następnie dokonały aktu poświęcenia Matce Bożej z Guadalupe, prosząc Ją o opiekę – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Eugenio Coter.



– Jest to naturalna odpowiedź na treść objawień w Guadalupe, gdzie Maryja powiedziała św. Juandowi Diego: „jestem waszą Matką, jestem tu, aby was chronić, szukajcie Mnie, a Ja wam pomogę”. Objawienia w Guadalupe to te proste słowa. Dlatego dokonaliśmy tego aktu poświęcenia. W tej sytuacji ludzie przeżyli to bardzo głęboko – zaznaczył biskup.



Bp Coter porównał swoje miasto – pod względem liczby mieszkańców – do Bergamo, które posiada 1300 respiratorów, a zmaga się z brakiem miejsc dla pacjentów. – U nas w Riberalta respiratorów jest zaledwie 10 – mówi bp Coter.



Z relacji biskupa wynika, że w związku z epidemią koronawirusa nastąpiło ożywienie zainteresowania wiarą. Kościół w Boliwii jest przygotowany na kwarantannę nałożoną przez państwo. Wypracowano tam system duszpasterstwa prowadzony drogą radiową. Taki sposób pozwala na dotarcie do wspólnot oddalonych od aglomeracji.

Minister Zdrowia w Boliwii Aníbal Cruz poinformował w piątek, że łączna liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi 74, z czego większość to lekkie przypadki. W ciągu ostatnich 24 godzin liczba chorych wzrosła o 13 osób. Nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej.

