Koronawirus w dezinformacji Rosji. „Wykorzystuje pandemię, by wyjść z izolacji międzynarodowej”

– Duże portale rosyjskie, powołując się na „komentarze internautów”, pod jednym z artykułów „Gazety Wyborczej”, sugerowały, że Polska chce dokonać aneksji Obwodu Kaliningradzkiego. To jest jawne oskarżenie wobec Polski, że chce rozpocząć wojnę z Rosją – mówi Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl.

Rzecznik koordynatora służb specjalnych przypomina, że „Polska jest od lat celem ataków informacyjnych i działań propagandowych Federacji Rosyjskiej”. Zjawisko to nasiliło się w ostatnich latach a w czasach pandemii przybrało nową formę.



– Mamy obecnie, przy okazji kryzysu związanego z pandemią, do czynienia z mocnym zintensyfikowaniem działań rosyjskich. Służby analizują i identyfikują działania dezinformacyjne wymierzone w Polskę – podkreśla Stanisław Żaryn.



Odnosząc się do faktu, że rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji dotyczących koronawirusa, przypomina szereg fake newsów, które są najbardziej szkodliwe i niebezpieczne dla Polski. Pierwszym z nich jest oskarżenie Polski przez rosyjskie portale o próbę aneksji Obwodu Kaliningradzkiego.



– Byliśmy atakowani za „destabilizowanie” Europy po tym, jak zamknęliśmy granice. Ta słuszna decyzja była przedstawiana jako „źródło poważnych problemów dyplomatycznych w Europie”. Mamy wysyp fake newsów dotyczących liczby zachorowań wśród żołnierzy amerykańskich. Akurat amerykańskie jednostki w Polsce są stale na celowniku kremlowskiej propagandy – mówi Żaryn.

Przypomina, że Rosja rozpowszechnia także pogłoski o tym, że Unia Europejska i NATO się „kompletnie skompromitowały” i te organizacje zostaną de facto „zniszczone” w kontekście koronawirusa.

– Z drugiej strony mamy silne działania propagandowe, które przedstawiają Rosję, jako państwo, które chce pomóc innym krajom w walce z epidemią. Tu mamy sprawę rosyjskiej pomocy dla Włoch. To modelowy przykład – mówi Żaryn. A chodzi o zmyśloną informację, że Polska nie zgadza się na przelot rosyjskich samolotów z pomocą medyczną dla Włochów. Na tą dezinformację odpowiedzieli nawet niektórzy europejscy politycy.



– Trzeci wątek, który widzimy, a który jest mocno nagłaśniany przez Rosje, to narracja, że Rosja jest w stanie pomagać innym, wspierać, ale mogłaby robić więcej, gdyby nie międzynarodowe sankcje, które na nią nałożono. Rosja wykorzystuje pandemię, by wyjść z izolacji międzynarodowej – konkluduje Stanisław Żaryn. Dodaje także, że w Polsce istnieją też liczne środowiska prorosyjskie, powiązane ze sobą w grupy w mediach społecznościowych. – Te grupy mają duże zasięgi oddziaływania, ale nie wchodzą do głównego przekazu. W Polsce ta sieć jest wpływowa – mówi.