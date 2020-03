W. Brytania: Kolejny członek rządu izoluje się z powodu objawów koronawirusa

Już trzeci członek brytyjskiego rządu poddaje się izolacji w związku z koronawirusem. W sobotę o objawach poinformował minister ds. Szkocji Alister Jack. Dzień wcześniej pozytywne wyniki testu potwierdzili premier Boris Johnson i minister zdrowia Matt Hancock.

– W ciągu ostatnich 24 godzin rozwinęły się u mnie łagodne objawy typowe dla koronawirusa. Zgodnie ze wskazówkami medycznymi, sam się izoluję i pracuję w domu – oświadczył 56-letni Jack. Wyjaśnił, że te objawy to podwyższona temperatura i kaszel. Powiedział też, że nie został poddany testowi na obecność wirusa.



Zarówno Johnson, jak i Hancock poinformowali, że choroba ma w ich przypadku łagodny przebieg i nadal będą kierowali walką z epidemią - z domu za pośrednictwem telekonferencji. Kilka godzin później o izolowaniu się z powodu symptomów koronawirusa poinformował naczelny lekarz Anglii Chris Whitty.



Pierwszym członkiem parlamentu zakażonym koronawirusem była wiceminister zdrowia Nadine Dorries, która poinformowała o tym 10 marca.



Według podanego w piątek po południu bilansu do tej pory w Wielkiej Brytanii wykryto 14 579 przypadków koronawirusa, z czego 759 zakończyło się zgonem pacjentów. Wzrost zgonów o 181 w ciągu ostatniej doby był największym do tej pory od początku epidemii.

