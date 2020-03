Tarcza antykryzysowa. Prezydent zaapelował do Grodzkiego o jak najszybsze procedowanie

Odbyłem dobrą rozmowę z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Zaapelowałem o jak najszybsze procedowanie w Senacie tzw. tarczy antykryzysowej – przekazał w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki.



Prezydent Duda o rozmowie z Grodzkim poinformował na Twitterze. „Odbyłem dobrą rozmowę z panem marszałkiem Tomaszem Grodzkim. Zaapelowałem do pana marszałka o jak najszybsze procedowanie w Senacie tzw. tarczy antykryzysowej. Obaj zgodziliśmy się, że ustawa powinna trafić do mojego podpisu przed 1 kwietnia. To ważne. Liczy się każdy dzień” – napisał prezydent.



Dlatego Senat zbierze się w poniedziałek, a nie – jak planowano wcześniej – we wtorek. Tomasz Grodzki zastrzegł, że posiedzenia komisji odbędą się w poniedziałek rano, a po południu odbędzie się posiedzenie plenarne Senatu, jeśli dokumenty dotyczące przyjętej przez Sejm tarczy antykryzysowej dotrą do Senatu jeszcze dziś.



Premier Mateusz Morawiecki w sobotę rano po przegłosowaniu w Sejmie wszystkich poprawek do specustawy dotyczącej koronawirusa zwrócił się z apelem do marszałka Grodzkiego, aby jak najszybciej zwołał posiedzenie Senatu.

źródło: PAP, twitter, iar

– Bardzo proszę pana marszałka, żeby zwołał Senat, najlepiej jeszcze dzisiaj, żeby nie tracić żadnej godziny, ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój bizne – mówił premier.Grodzki odniósł się do apelu premiera podczas konferencji prasowej. – Jesteśmy w Senacie zdeterminowani do tego, by jak najszybciej uchwalić dobre prawo, które pomoże polskim pracownikom, pracodawcom, matkom będącym na zasiłkach, samorządowcom i na końcu - a może przede wszystkim - ochronie zdrowia – oświadczył.