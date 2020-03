Koronawirus w Warszawie. Tysiące mieszkańców stolicy i okolic w kwarantannie. Policja apeluje i doradza

Komenda Stołeczna Policji apeluje o bezwzględne przestrzeganie kwarantanny związanej z epidemią koronawirusa. KSP podała w sobotę, że w Warszawie i okolicach kwarantannie podlega ponad 15 tys. osób. Komenda zachęca też do korzystania z aplikacji „Kwarantanna domowa”.

– Istotne w tej sprawie jest to, że takie zachowanie, które należy uznać za naganne, może prowadzić do wzrostu liczby zakażeń. Zakażone osoby, które mimo zakazu wychodzą z domów czy mieszkań, zakażają kolejne osoby. W ten sposób koranawirus może się szybko rozprzestrzeniać – powiedział aspirant sztabowy Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.



Dodał też, że liczba osób podlegających kwarantannie na terenie działania stołecznego garnizonu policji jest już bardzo duża i sięgnęła ponad 15 tys. Podał też, że policja prowadzi obecnie ok. 160 postępowań w stosunku do osób, które mogły naruszyć zasady kwarantanny.



– To są zarówno postępowania prowadzone w kierunku wykroczeń - tu przypominam, że sąd może orzec bardzo wysoką grzywnę, bo została ona podniesiona do 30 tys. złotych. Natomiast w skrajnych przypadkach, czyli tam, gdzie zachowanie osób, które, łamiąc zasady kwarantanny, mogły bezpośrednio powodować zagrożenie dla konkretnych innych osób, możemy również mówić o odpowiedzialności karnej i wtedy w grę wchodzi już kara pozbawienia wolności – zwrócił uwagę.



Jeżeli osobom, przebywającym na kwarantannie, nie mogą pomóc ich bliscy, wówczas pomogą im policjanci - zapewnił Mrozek.

– Jeżeli jest jakaś sytuacja wymagająca kontaktu z innymi ludźmi, czyli np. osoba przebywająca w kwarantannie potrzebuje jedzenia czy lekarstw lub innych środków, to od tego jest kontakt chociażby z policjantami, ale też z inspekcją sanitarną. Można zgłosić takie potrzeby, a odpowiednie instytucje dostarczą żywność czy leki bezpośrednio pod adres osoby, która przebywa w kwarantannie. Właśnie po to, żeby nie musiała tego miejsca opuszczać – wyjaśnił.





Mariusz Mrozek przypomniał także o dostępnej aplikacji „Kwarantanna domowa”, którą można pobrać z App Store lub Google Play.Komenda Stołeczna Policji – jak podkreślił – zachęca do korzystania z tej aplikacji, bo nie tylko ułatwia kontrolę nad kwarantann, ale można też przez nią zgłosić swoje potrzeby lub powiadomić o zagrożeniu zdrowia.Aspirant sztabowy KSP podkreślił też, że w razie zagrożenia zdrowia najszybszym i najlepszym kontaktem jest numer alarmowy 112.

– W nagłych przypadkach dzwonimy na 112, ale wzywając lekarzy, informujemy ich, że dzwonimy do nich jako osoby objęte kwarantanną, które mogą być potencjalnie zakażone wirusem – dodał.



W całej Polsce w ostatniej dobie policjanci – jak podał w sobotę rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka – sprawdzili ponad 133 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie.



– W ok. 500 przypadkach, stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do odpowiedzialności prawnej w związku z niestosowaniem się do obostrzeń określonych w kwarantannie – zaznaczył rzecznik KGP.



Policjanci otrzymali również ponad 115 próśb o pomoc w sprawie zakupu żywności, wyniesienia śmieci z domu, wysłania przesyłki itp.

– W naszej ocenie poddani kwarantannie nadal wyjątkowo odpowiedzialnie i zdyscyplinowanie podchodzą do obecnej sytuacji – zaznaczył w komunikacie Ciarka.



W całej Polsce kwarantannie związanej z epidemią koronawirusa podlega ok. 256 tys. osób. Objęcie kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.



Osoba objęta kwarantanną przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie – liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. Nikomu nie wolno takiej osoby odwiedzać.