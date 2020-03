Włącz się w akcję „Zanurzeni w Miłości” i pomóż kupić respiratory

W ramach akcji „Zanurzeni w miłość” Fundacja SMS z Nieba prowadzi zbiórkę pieniędzy na respiratory dla szpitali w Polsce. Zbiórka przeprowadzana jest we współpracy z diecezjalnymi oddziałami Caritas i dyrektorami szpitali. Akcja jest związana z epidemią koronawirusa w Polsce. Choć trwa zaledwie kilka dni, a respiratory udało się zakupić już dla sześciu szpitali w Polsce. Obecnie zbierane są pieniądze na sprzęt dla szpitala w Opocznie.

Akcja rozpoczęła się w Koszalinie i to właśnie miejscowa lecznica jako pierwsza otrzyma pieniądze na respirator.



Do tej pory udało się zakupić aż sześć sztuk tego specjalistycznego sprzętu. Respiratory otrzymały Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zespolony Szpital w Szczecinie, Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, a także szpitale w Siedlcach, Lublinie i Bielsku Podlaskim.



– Uznaliśmy, że połączenie sił, może zaowocować jeszcze większym dobrem. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami. Zaczynamy od Koszalina, stąd wychodzi iskra, ale naszym marzeniem jest to, aby objąć pomocą finansową jak najwięcej szpitali w Polsce – mówi ks. Rafał Jarosiewicz, szef fundacji, znanej m.in. z organizacji rekolekcji na Stadionie Narodowym.



Obecnie trwa zbiórka na respirator dla szpitala w Opocznie. Brakuje jeszcze około 88 tys. zł.



„Drodzy, dzięki Waszej ofiarności i otwartym sercom, udało się zakupić respiratory do sześciu szpitali - i to wszystko zaledwie w tydzień! Niesamowite! Dziś cały czas trwa zbiórka na respirator dla szpitala w Opocznie” – czytamy na stronie Fundacji SMS Z NIEBA na Facebooku.





Do akcji można włączyć się poprzez dowolną wpłatę na respiratory przez stronę inicjatywy www.zanurzeniwmilosci.pl . Na stronie można również śledzić postęp zbiórki.



Na jeden respirator potrzeba ponad 100 tys. Wszelkie koszty przeprowadzenia tej akcji pokryją organizatorzy z funduszy własnych oraz partnerzy.



– Nie możemy przejść obojętnie nad tym dramatem, który dzieje się na całym świecie. Nie chcemy, aby w naszym kraju powtórzył się scenariusz włoski. Wszystkie ręce na pokład. Wielki Post, to czas, w którym zwracamy uwagę na jałmużnę. Możemy stworzyć piękną wspólnotę. W czasie gdy ludzie tracą nadzieje, mają wiele niepokoju w swoich sercach, możemy stać się grupą ludzi, która zjednoczy się i czyni dobro. Zapraszamy, aby włączyć się do naszej akcji – zachęca ks. Tomasz Roda, dyrektor koszalińskiej Caritas.



Akcja ruszyła 22 marca.

