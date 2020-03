Syn zmarłej wójt gminy Zgierz na wolności. Sąd uchylił areszt tymczasowy

Uchylono areszt tymczasowy jednemu z synów Barbary Kaczmarek. Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał taką decyzję. Mężczyźnie, który jest podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, grozi kara do 15 lat więzienia.

Barbara Kaczmarek, wójt gm. Zgierz, trafiła do szpitala w stanie krytycznym z poważnym urazem głowy w ostatnim tygodniu lutego. Lekarzom nie udało się jej uratować, a policja zatrzymała do sprawy 34-letniego syna kobiety. Został aresztowany.



Zażalenie obrońcy na areszt wpłynęło od razu. – W czwartek prokurator wystąpił o uchylenie aresztu – przekazał Damian Krakowiak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi.



W piątek 27 marca odbyło się posiedzenie sądu, gdzie stwierdzono, że dowody i opinie biegłych spowodowały, że nie było już konieczności stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego.



– Został on zamieniony na zakaz opuszczania kraju – wyjaśnił Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.



Syn zmarłej Barbary Kaczmarek jest podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

