Mężczyzna wypadł z okna razem z fotelem

Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala 45-latek z Chorzowa, który usiłował wyrzucić przez okno stary fotel. Wstępnie ustalono, że ciężki mebel pociągnął za sobą mężczyznę, w efekcie spadł on na ziemię z wysokości czwartego piętra.

Oficer prasowy chorzowskiej policji st. asp. Sebastian Imiołczyk poinformował, że do wypadku doszło w sobotę przed południem przy ul. Hajduckiej. Spadając, mężczyzna zahaczył o linię energetyczną, co złagodziło upadek.



– Po wypadku mężczyzna był nieprzytomny, z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala – relacjonował rzecznik.



Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ostatecznie jednak poszkodowanego zabrała do lecznicy karetka.



Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Nie wiadomo jeszcze, czy poszkodowany mężczyzna był trzeźwy. Przesłuchiwani będą świadkowie tego zdarzenia, aby możliwie dokładnie odtworzyć jego przebieg.

#wieszwiecej Polub nas