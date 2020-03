Hołownia wściekły na to, że wprowadzono głosowanie korespondencyjne dla osób starszych

To jest zamach stanu. To jest atak na demokrację – ocenił Szymon Hołownia propozycję PiS umożliwienia głosowania korespondencyjnego dla osób na kwarantannie i powyżej 60 lat. – Nie mam innych słów na to niż „złodziejstwo” niż „oszustwo” – dodał kandydat na prezydenta.

Wśród poprawek PiS do specustawy dotyczącej koronawirusa, znalazła się propozycja zmiany Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom przebywającym na kwarantannie i mającym powyżej 60 lat – wynika z sejmowego druku.



– Wybory nadal są nieuczciwe. Nie ma kampanii. Zawodnicy nie mogą grać, nie mogą funkcjonować w normalnym trybie – powiedział Szymon Hołownia w wideo opublikowanym na Facebooku.



– Co jeszcze wprowadzą? Zdalne komisje wyborcze? Co jeszcze mogą zrobić, żeby ten nieuczciwy wyścig usankcjonować? To są, wiecie, rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowie. To jest zamach stanu. To jest atak na demokrację pod płaszczykiem. I to jest tak strasznie cyniczne walki z epidemią i ułatwiania obywatelom funkcjonowania w tym trudnym czasie. Nie mam innych słów na to niż „złodziejstwo” niż „oszustwo” – ocenił kandydat na prezydenta Polski.



– I naprawdę zastanawiam się, jak dzisiaj patrzą w lustro i jak się czują ci wszyscy porządni ludzie, którzy są przecież w PiS-ie. Jak dzisiaj patrzy w lustro minister Szumowski, jak patrzy minister Emilewicz? Z kim wy gracie? Gdzie wy jesteście? – pytał Hołownia w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Przecież tam jest tylu porządnych ludzi, którzy mogliby zatrzymać to szaleństwo, a przynajmniej powiedzieć „nie w moim imieniu” – powiedział. – PiS pod płaszczykiem walki z epidemią przejmuje państwo – dodał Szymon Hołownia.



Głosowanie korespondencyjne



Zmieniająca Kodeks wyborczy poprawka zakłada, że głosować korespondencyjnie będą mogli wyborcy „podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych”, a także ci „którzy najpóźniej w dniu wyborów skończyli 60 lat”.



Inny zmieniony poprawką przepis zakłada, że głosowania korespondencyjnego nie będzie można przeprowadzać w obwodach zagranicznych, na statkach morskich, natomiast wyborcy ponad 60-letni zamiast głosowania korespondencyjnego będą mogli wybrać głosowanie przez pełnomocnika (tak jak niepełnosprawni).



Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed dniem wyborów.

źródło: Facebook, pap

Szczegóły głosowania korespondencyjnego w tym sposób i tryb otwierania kopert z głosami oddanymi korespondencyjne ma ustalać minister właściwy do spraw łączności (obecnie minister infrastruktury) w rozporządzeniu, po zasięgnięciu opinii szefa MSWiA, ministra zdrowia i PKW.