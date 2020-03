Zakażeni koronawirusem piłkarze Dybala i Hudson-Odoi zwalczyli chorobę

Argentyński piłkarz Juventusu Turyn Paulo Dybala oraz Callum Hudson-Odoi z Chelsea Londyn zwalczyli chorobę COVID-19, wywyołaną przez rozprzestrzeniającego się na całym świecie koronawirusa. – Jeszcze kilka dni temu nie mogłem złapać tchu –- przyznał Dybala.

Argentyński napastnik jest jednym z trzech zawodników „Starej Damy”, którzy wcześniej w marcu mieli pozytywny wynik badania na koronawirusa. Pierwszym w całej włoskiej ekstraklasie był Daniele Rugani, zachorował też Francuz Blaise Matuidi.



– Miałem silne objawy, ale dziś czuję się już lepiej – powiedział 26-letni Dybala, który wrócił do treningów. – Teraz już mogę się ruszać i chodzić, zaczynam też ćwiczyć. Kilka dni temu, gdy próbowałem to robić, nie mogłem złapać tchu. Bolały mnie mięśnie –- relacjonował.



Łagodniej chorobę przebył Hudson-Odoi, pierwszy piłkarz angielskiej ekstraklasy z pozytywnym wynikiem badania na obecność koronawirusa w organizmie. – Rozmawiałem z nim przez cały pierwszy tydzień choroby i to był dziwny czas. Na szczęście nie cierpiał za bardzo i cieszymy się, że to zwalczył. Jest już w pełni zdrowy – powiedział trener Chelsea Frank Lampard.

źródło: pap

Rozgrywki w Anglii i we Włoszech zostały wstrzymane kilkanaście dni temu co najmniej do końca kwietnia.Na całym świecie stwierdzono już ponad 600 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 27 tysięcy zgonów.