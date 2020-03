Lewica i PSL przeciwko tarczy antykryzysowej. „Koalicja Obywatelska jak wańka-wstańka”

Koalicja Obywatelska każdego dnia działa jak taka wańka-wstańka; raz są „za”, później są skrajnie przeciwni – mówi w rozmowie z portalem tvp.info poseł Lewicy Tomasz Trela, poproszony o komentarz do głosowania nad rządową specustawą ws. koronawirusa. Ostatecznie tarcza antykryzysowa została przyjęta przez Sejm głosami posłów PiS i KO; przeciw głosowali przedstawiciele Lewicy i PSL-Kukiz'15. Poparcia Koalicji dla projektu nie rozumie także rzecznik ludowców Miłosz Motyka. Ocenia jednak, że gdyby głosowanie odbyło się tradycyjnie na sali plenarnej, „PiS zgłosiłoby te same poprawki, a KO i tak zagłosowałaby za tą ustawą”.

W ostatnim z głosować po godzinie 6 rano w sobotę 343 posłów opowiedziało się za przyjęciem przygotowanej przez rząd ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”.



Projekt nie znalazł jednak poparcia wśród polityków Lewicy i PSL-Kukiz'15. Jak wyjaśnia poseł Tomasz Trela, Lewica głosowała przeciw rządowej ustawie z kilku powodów: m.in. niewystarczających – ich zdaniem – dopłat do wynagrodzenia pracowników czy otwarcia „w niektórych przypadkach możliwości komercjalizacji czy nawet prywatyzacji służby zdrowia”.



– Wisienką na torcie jest wrzucona w ostatniej chwili zmiana Kodeksu wyborczego. Szczerze jestem zniesmaczony tym, że PiS do ustawy antykryzysowej miesza kwestie wyborcze – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Trela.

Ludowcy z kolei – jak wyjaśnia rzecznik partii Miłosz Motyka – oceniają projekt jako tarczę „z tektury, a nie tytanu”. Domagali się bowiem wprowadzenia poprawek dot. Większego wsparcia m.in. dla rolników, pracowników (chodziło o dopłaty do wynagrodzenia do poziomu pensji minimalnej), stworzenia funduszy pomocy firmom, które mogą stracić płynność finansową, czy wsparcia dla rodziców w postaci zasiłku opiekuńczego, jeśli dziecko ma więcej niż 8 lat.



Jak mówi nasz rozmówca, w opinii PSL-u zaproponowane wsparcie jest niewystarczające, a Prawo i Sprawiedliwość forsując zmiany w Kodeksie wyborczym „stanęło po stronie walki politycznej”.



Choć część poprawek PiS – jak choćby wspomniane zmiany w Kodeksie wyborczym – była kością niezgody także w opinii polityków Koalicji Obywatelskiej, ostatecznie największe ugrupowanie opozycyjne w ostatnim z głosowań opowiedziało się za przyjęciem rządowego pakietu pomocowego dla gospodarki.



Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia komentując wyniki głosowania ocenił, że „opozycja sama się zaorała”.

Miłosz Motyka przyznaje, że nie jest w stanie zrozumieć „logiki tego typu głosowania”.



– Koalicja Obywatelska w piątek jest za zmianami w regulaminie Sejmu, we wtorek się wstrzymuje, a w środę jest przeciw. Koalicja Obywatelska rano biega w koszulce z napisem „konstytucja”, później mówi, że poprawki PiS są zamachem stanu, po czym głosuje za ustawą wprowadzającą niekonstytucyjne rozwiązania – mówi portalowi tvp.info rzecznik PSL.



Podobnego zdania jest poseł Tomasz Trela z Lewicy. Jego zdaniem „KO każdego dnia działa jak taka wańka-wstańka”.



– Słyszałem to wielkie oburzenie, że „Lewica wyraziła zgodę na zdalne głosowanie”, po czym, kiedy jest decydujący moment i lewica wyraźnie mówi „nie, nie zgadzamy się na przeprowadzanie wyborów na siłę”, to KO mówi: „a tak naprawdę nam jest wszystko jedno, więc my się zgadzamy i popieramy PiS” – komentuje Trela i dodaje: „PO-PiS wiecznie żywy”.

Oj, pomyliłem się! JK nie czekał tygodnia. No i co teraz kretyni z lewicy? Dobrze, że daliście prawo zmieniać ordynację zdalnie, prawda? Fajnie być tak przez PiS po raz kolejny oćwiczonym. https://t.co/u3adeb5srB — Roman Giertych (@GiertychRoman) March 28, 2020

W kategorii winy kwestią zdalnego głosowania próbował obarczyć właśnie Lewicę związany z politykami PO pełnomocnik Donalda Tuska Roman Giertych, który w mediach społecznościowych komentował, że dali się ograć Prawu i Sprawiedliwości, popierając w czwartek możliwość głosowania na odległość.

– System głosowania korespondencyjnego funkcjonował i działał. Jest dzisiaj taka sytuacja, że niektórzy boją się o swoje zdrowie, szczególnie posłowie znajdujący się w pierwszej grupie ryzyka ze względu na swój wiek – podkreśla Trela i dodaje, że wyniki byłyby niezależnie od miejsca i sposobu głosowania. – Nie zrzucam na głosowanie elektroniczne. Ale wynik się liczy, a PiS i PO głosowały ramię w ramię – podkreśla.



Jak przyznaje z kolei rzecznik PSL, jesteśmy obecnie w stanie epidemii i głosowanie zdalne – tak jak jest to m.in. w Parlamencie Europejskim – jest jedynym rozwiązaniem, dzięki któremu posłowie, którzy nie mogli być w Sejmie z różnych powodów, np. kwarantanny, mogą wypełniać swoje obowiązki.



– Gdyby głosowanie odbyło się tradycyjnie na sali plenarnej, PiS zgłosiłoby te same poprawki, a KO i tak zagłosowałaby za tą ustawą – ocenia Miłosz Motyka.

Kosiniak: A jakby PiS wpisało do tej ustawy, że Jarosław Kaczyński zostaje królem Polski. To KO też by za tym zagłosowała ?



No a jak inaczej 🤣 pic.twitter.com/N7MEgHODw9 — Edyta Kazikowska (@KazikowskaEdyta) March 28, 2020

Politycy PSL i Lewicy przyznają, że będą pracować nad projektami kolejnych ustaw i nie wykluczają ich zgłoszenia już w najbliższym czasie.Jak jednak podkreśla Motyka, Senat powinien zebrać się niezwłocznie i zająć tarczą antykryzysową: „nawet w poniedziałek albo wcześniej i powinien rozpocząć pracę nad tym projektem”.