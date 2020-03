Tarcza antykryzysowa w zw. z epidemią koronawirusa. Premier apeluje do marszałka Senatu

Przyjęliśmy tarczę antykryzysową w Sejmie. Bardzo dziękuję wszystkim posłom, którzy się do tego przyczynili – powiadomił premier Mateusz Morawiecki. Jednak, aby mogła ona wejść w życie od 1 kwietnia, zapisy muszą zostać zaopiniowane przez Senat. Szef rządu zaapelował do marszałka Tomasza Grodzkiego o przyspieszenie obrad.

„Żeby jednak jej zapisy mogły działać w życiu obywateli i polskich firm już od 1 kwietnia, zaopiniować je musi także Senat. Stąd mój apel do pana marszałka Tomasza Grodzkiego, aby przeniósł wtorkowe obrady Senatu na wcześniejszy termin. Senat może przecież obradować dzisiaj lub jutro, a także w poniedziałek” – napisał Mateusz Morawiecki na Facebooku, po tym jak w sobotę Sejm uchwalił pakiet antykryzysowy.



„Panie Marszałku, to nie jest czas zwykłych prac od posiedzenia do posiedzenia, to jest czas epidemii, czas wyjątkowy. I dlatego proszę Pana o wyjątkowy, szybki termin prac izby parlamentu przez Pana kierowanej” – zaznaczył premier.



Odpowiadając na apel szefa rządu marszałek Senatu zapewnił, że „Senat zajmie się pakietem antykryzysowym najszybciej, jak to jest możliwe”. Podkreślił przy tym, ze „nawet w stanach szczególnych – a może zwłaszcza w takich stanach – wymagane jest, by głosujący mogli się zapoznać z tym, nad czym będą głosować”.



– Do tej pory nie mamy nawet śladu dokumentów z Sejmu, a z informacji, jakie do mnie docierają wynika, że tych kilkaset stron dokumentów nie jest nawet jeszcze gotowych do przekazania do Senatu – oświadczył marszałek Senatu.

Podkreślił, że „traktowanie Senatu jako maszynki do głosowania świadczy o braku szacunku nie tylko dla reguł demokracji i zasad parlamentaryzmu, ale także dla naszych rodaków, których te rozwiązania mają dotyczyć”. – Oni czekają na dobre prawo, a nie na prawo uchwalane na kolanie – podkreślił marszałek Senatu.



Przypomniał, że „senacki projekt pakietu antykryzysowego leży od dwóch tygodni w Sejmie – Senat przyjął go 13 marca i skierował niezwłocznie do Sejmu”. – Zmarnowano ten czas, zamiast pomóc przedsiębiorcom, rodzicom i ochronie zdrowia, dla których proponowaliśmy konkretne rozwiązania – stwierdził.



– Senat jest w pełni świadomy, że Polacy czekają na pakiety antykryzysowe, ale czekają na dobre prawo, a jak zorientują się, co dokładnie uchwalił Sejm, to obawiam się, że będą rozczarowani – ocenił Grodzki.

źródło: Facebook, Pap

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorcówTarcza antykryzysowa zawiera liczne rozwiązania dla przedsiębiorców w związku z sytuacją wywołaną przez epidemię koronawirusa w Polsce. Niektóre z nich przewidują dla firm przedłużenie bankowych kredytów obrotowych oraz korzystniejsze rozliczenia podatków PIT i CIT.Jedna z możliwości, mających ułatwić uporanie się ze skutkami epidemii koronawirusa, przewiduje możliwość obliczenia zdolności kredytowej firmy w oparciu o dane finansowe z końca ubiegłego roku. W ten sposób gorsze wyniki przedsiębiorstwa, spowodowane tegoroczną recesją, nie będą miały wpływu na proces przyznawania pożyczki. Dodatkowo banki zadeklarowały gotowość przesunięcia terminów spłaty kredytów obrotowych.Przyjęte przez Sejm rozwiązania umożliwiają także płatnikom PIT i CIT odliczenie tegorocznej straty, będącej skutkiem epidemii, od dochodu uzyskanego w roku 2019. Warunkiem zastosowania tego ułatwienia będzie udokumentowanie, że tegoroczne przychody firmy są przynajmniej o połowę niższe niż ubiegłoroczne.Innym rozwiązaniem zawartym w projekcie jest wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Ma temu służyć zwolnienie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią koronawirusa – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie „nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych”.