Tarcza antykryzysowa. Mikrofirmy zwolnione na trzy miesiące ze składek ZUS

Zwolnienie mikrofirm ze składek na ZUS przez trzy miesiące przewiduje pakiet ustaw składających się na tarczę antykryzysową, którą uchwalił w sobotę Sejm.

W ramach przyjętych w sobotę rozwiązań państwo ma przejąć na trzy miesiące (marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do dziewięciu osób, założonych przed 1 lutego br.



Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać też samozatrudnieni z przychodem do 15 tys. 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.



Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych), FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

źródło: pap

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby mają zachować prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.