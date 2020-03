„Pomogliście PiS”, czyli przepychanki opozycji. Tarcza antykryzysowa z poparciem KO

Nad ranem Sejm przyjął rządową specustawę wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa. Projekt od kilku dni był obiektem krytyki, głównie ze strony największej partii opozycyjnej, która zarzucała, że proponowane przez Zjednoczoną Prawicę rozwiązania są niewystarczajace. W czasie nocnych prac poseł KO Michał Szczerba alarmował, że PiS chce zmienić „ordynację i Kodeks wyborczy”. Jednak w ostatecznym głosowaniu niemal wszyscy posłowie Koalicji poparli przyjęcie tarczy antykryzysowej. Uwagę na ten rozdźwięk zwrócił m.in. dziennikarz „DGP” Patryk Słowik.

W mediach społecznościowych Patryk Słowik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, „dlaczego Koalicja Obywatelska zagłosowała za tarczą antykryzysową”. Jak wskazał, KO uważała rządową specustawę za „fatalną i niechroniącą przedsiębiorców”, a także „zawierającą niekonstytucyjną zmianę przepisów”.



„Serio, jeśli się tak uważa, to powinno się być przeciw, a nie za” – skonkludował dziennikarz.



Pytanie doczekało się odpowiedzi Borysa Budki. Lider PO zapowiedział zaproponowanie poprawek, które „jak najszybciej” załatają dziury w ustawie. Zdaniem Budki przepisy powinny wejść jak najszybciej w życie, bo „dziś potrzebna jest niezwłoczna pomoc, która ochroni pracowników przed utratą pracy, a przedsiębiorców przed upadkiem”.

Dziś potrzebna jest niezwłoczna pomoc, która ochroni pracowników przed utratą pracy, a przedsiębiorców przed upadkiem. To rząd zdecydował o tym, że tarcza ma wiele dziur. Będziemy proponować, by je jak najszybciej załatać. Ważne, by przepisy jak najszybciej weszły w życie. https://t.co/htDRL9Ku5e