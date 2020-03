Szczecińscy studenci na pomoc lekarzom. Produkują przyłbice ochronne

Studenci i naukowcy ze szczecińskich uczelni włączyli się w akcję produkcji przyłbic ochronnych dla personelu medycznego. Części do osłon drukuje w 3D Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Akademia Sztuki w Szczecinie.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W drukarce 3D powstaje ramka – opaska, która pozwala na zamocowanie przezroczystej szybki ochronnej. Potrzebne są też elementy gumowe, przytrzymujące opaskę na głowie.



– Dziennie drukujemy w tej chwili osiemnaście opasek, chcemy jednak zwiększyć tę liczbę do ok. 50-60 sztuk. Pracujemy w trzyosobowym zespole. Mamy do dyspozycji sześć drukarek, kolejne trzy zostaną zakupione przez uczelnię - wszystkie będą pracowały przy tym jednym zadaniu – powiedział dr inż. Marcin Królikowski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT).





#wieszwiecej Polub nas

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw... zobacz więcej

Dodał, że zespół korzysta z projektów przyłbic udostępnionych nieodpłatnie przez firmę Prusa Research, która opracowała dwie wersje ramek – mniejszą i, wygodniejszą, większą.– Ramki produkujemy z politereftalanu etylenu, modyfikowanego glikolem, czyli krótko mówiąc z tworzywa PET, z którego robione są butelki do wody mineralnej czy soków. To materiał obojętny chemicznie, nadający się do dezynfekcji. Powstające z niego wydruki nie ulegają łatwo uszkodzeniu – zaznaczył dr inż. Królikowski.Na wydrukowanie dwóch mniejszych opasek potrzeba obecnie 4 godzin. Naukowcy z ZUT opracowują sposób drukowania warstwowego, aby można było wydrukować kilka opasek jednocześnie.

Naukowcy oczekują jeszcze na zgłoszenia ofert od przedsiębiorców, którzy mogliby dostarczyć przezroczyste szybki do przyłbic.



W poniedziałek ma się także rozpocząć druk przyłbic na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT. Uruchomią go studenci zrzeszeni w kole naukowym Yellow Bow Technology, którzy włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Drukarze dla Szpitali”.



– Gdy usłyszeliśmy o akcji, poczuliśmy potrzebę pomocy. Część naszych znajomych to lekarze czy studenci medycyny ostatnich lat, którzy pomagają obecnie w szpitalach. Dlatego my też postanowiliśmy im pomóc na tyle, na ile możemy – powiedziała przewodnicząca koła Kamila Jelonek.



Studenci podzielą się na grupy i – przy zachowaniu wszystkich obowiązujących obecnie procedur bezpieczeństwa – będą drukować, a następnie montować szyby ochronne i gumowe osłonki, dostarczone przez organizatorów akcji. Obecnie trwa projektowanie procesu technologicznego.



W akcję pomocy ośrodkom medycznym włączyli się także laboranci i studenci Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie. W laboratoriach, na co dzień służących studentom uczelni artystycznej, powstają przyłbice dla szczecińskiego szpitala wojewódzkiego, przekształconego w szpital zakaźny.



Przyłbice drukowane są z materiałów dostępnych w zasobach uczelni, jak jednak wskazali pracownicy, materiały te powoli się kończą. Wystosowali apel z prośbą o wpłatę darowizn dla Akademii Sztuki, aby utrzymać ciągłość produkcji.