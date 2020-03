Caritas rusza na pomoc szpitalom i uruchamia akcję #WdzięczniMedykom

Respiratory, termometry bezdotykowe oraz środki ochrony osobistej – tego najbardziej brakuje dziś medykom walczącym z epidemią koronawirusa. Największa organizacja pomocowa w Polsce wychodzi naprzeciw tym potrzebom i ogłasza akcję #WdzieczniMedykom – poinformowało biuro prasowe Episkopatu Polski.

To druga duża inicjatywa uruchomiona w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce przez Caritas. Kilka dni temu ruszyła kampania #PomocDlaSeniora.

Budżet projektu wstępnie oszacowano na 12 mln zł. Środki pochodzić będą głównie od firm. Caritas Polska apeluje do przedsiębiorców o przyłączanie się do akcji. Kampanię mogą też wspierać osoby fizyczne.– Lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny oraz seniorzy, to dwie grupy, które potrzebują nas teraz najbardziej. Dlatego w ostatnich dniach Caritas uruchomiła dwie ogromne akcje pomocowe – #WdzieczniMedykom i #PomocDlaSeniora – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.Mechanizm akcji skierowanej do szpitali jest prosty: Caritas, w oparciu o własne doświadczenia w organizowaniu akcji pomocowych na skalę ogólnopolską, rozpoznaje potrzeby wybranych szpitali, które leczą pacjentów z koronawirusem lub przygotowują się do tego zadania.Wstępnie wytypowano 12 takich placówek w całym kraju, ale ich spis może się wydłużyć. Na podstawie zgłaszanego przez nie zapotrzebowania powstaje lista najpilniej potrzebnych zakupów.Już wiadomo, że znajdą się na niej m.in. respiratory, pojemniki do transportu próbek, kombinezony ochronne czy przyłbice oraz inne środki ochrony osobistej. To drogie wyposażenie. Dla przykładu, cena respiratora wynosi ponad 100 tys. zł, a jednorazowy, tzw. barierowy fartuch ochronny, stosowany na bloku operacyjnym, kosztuje 100 zł. Przy obecnym zapotrzebowaniu szpitali dokonanie najpotrzebniejszych zakupów oznacza ogromne koszty.