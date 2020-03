Tarcza antykryzysowa. Premier apeluje do Grodzkiego: Nie traćmy żadnej godziny

Bardzo proszę pana marszałka Senatu, żeby zwołał Senat, najlepiej jeszcze dzisiaj, żeby nie tracić żadnej godziny, ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Sejm w nocy z piątku na sobotę przyjął specustawę zawierającą pakiet wsparcia dla firm i pracowników dotkniętych epidemią koronawirusa.

Szef rządu zabrał głos w sobotę rano po przegłosowaniu wszystkich poprawek do specustawy.



– Dzisiaj i wczoraj dyskutowaliśmy o fundamentalnych sprawach dla pracowników, dla przedsiębiorców. Rozumiem, że prawidła i zwyczaje, które w ostatnich latach sprawiły, że opozycja w mniejszym stopniu merytorycznie odnosi się do tego, co my proponujemy, a w większym stopniu są to różnego rodzaju zaczepki – powiedział premier.



– Ta dyskusja w znacznym stopniu nie odnosiła się do tego, co jest meritum tarczy. Tarcza ma obronić przede wszystkim polskich pracowników i przedsiębiorców przed bankructwami. I dlatego raz jeszcze apeluję w ślad za tym, o czym mówiłem na samym początku. Nie tylko każdy dzień się liczy. Każda godzina się liczy – zaznaczył.

Zwrócił się też z mównicy do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

– Bardzo proszę pana marszałka Senatu, żeby zwołał Senat, najlepiej jeszcze dzisiaj, żeby nie tracić żadnej godziny, ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes – podkreślił Morawiecki. Dodał: „odłóżmy do lamusa przepychanki czy zaczepki, które padały przez ostatnie siedem godzin”.



– Proszę o zagłosowanie, za tą tarczą, bo ilość ulg, które ujęliśmy, ilość bezpośrednich dopłat do pracowników, dla przedsiębiorców jest bezprecedensowa. Ta tarcza jest jedną z największych tarcz do PKB zaoferowanych w porównaniu do wszystkich innych państw – zaapelował Morawiecki.



W piątek Centrum Informacyjne Senatu poinformowało informowało, że posiedzenie izby wyższej, podczas którego rozpatrywane będą ustawy tworzące tarczę antykryzysową, rozpocznie się we wtorek 31 marca o godz. 13.00.