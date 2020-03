Zderzenie trzech aut w Warszawie. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne

Na moście Gdańskim w Warszawie doszło do zderzenia trzech samochodów. Jedna osoba zginęła na miejscu, cztery osoby zostały ranne – poinformował w piątek wieczorem Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

Do wypadku doszło w piątek na moście Gdańskim po godzinie 21 – przekazał Wojciech Kapczyński. – Na moście doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Na miejsce zostały skierowane trzy zastępy straży pożarnej – podkreślił strażak.



Dodał, że w wyniku wypadku pięć osób zostało poszkodowanych. – Wobec jednego z nich strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety pomimo wysiłków strażaków oraz ratowników medycznych, reanimowanej osoby nie udało się uratować – podał. Dodał, że dwóch poszkodowanych zostało zabranych do szpitala.



– Z naszej strony akcja została zakończona. Trwają jednak czynności policji, dlatego most cały czas jest zablokowany – dodał.

