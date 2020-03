„Konfederacja stoczyła się”. Znany konserwatysta wycofuje poparcie dla Bosaka

„To, że koło Konfederacji wdało się – i to do spółki z łobuzami z KO – w idiotyczne gierki parlamentarne wokół sprawy formalno-proceduralnej, jaką jest głosowanie zdalne (…) dowodzi, że w ciągu ledwie paru miesięcy Konfederacja stoczyła się do poziomu zwykłego, demoliberalnego partyjniactwa” – napisał na Facebooku znany konserwatysta prof. Jacek Bartyzel. Dodał, że w zaistniałej sytuacji wycofuje swoje poparcie dla kandydatury Krzysztofa Bosaka na prezydenta.

Piątkowe posiedzenie Sejmu – ze względu na epidemię koronawirusa – miało mieć inną niż dotychczas organizację. Zgodnie z propozycjami na sali plenarnej miała być ograniczona liczba posłów – przedstawiciele każdego klubu, a pozostali posłowie mieli mieć możliwość udziału w posiedzeniu Sejmu zdalnie.



W środę Prezydium Sejmu podjęło decyzję o zwołaniu na czwartek posiedzenia Izby w formie stacjonarnej, ponieważ nie udało się osiągnąć konsensusu w sprawie tej propozycji. Przeciwni byli politycy PO i Konfederacji.



Podczas czwartkowego posiedzenia poseł PO Sławomir Nistras miał nawet powiedzieć do rzeczniczki SLD, Anny-Marii Żukowskiej: – Jak będziemy rządzić z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami.



Jak odnotował na Twitterze wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Tomasz Kalinowski, po „ostatnich gierkach parlamentarnych PO”, znany konserwatysta prof. Jacek Bartyzel postanowił wycofać poparcie dla kandydatury Krzysztofa Bosaka na prezydenta.

