Zawieszona działaczka PO: Hejter Szubartowicz wciąż współpracuje z SokiemzBuraka

„Hejter Szubartowicz, opłacany przez Platformę, wciąż współpracuje z Sokiem” – napisała na Twitterze zawieszona w prawach działaczka PO Aleksandra Wasilewska. Dodała też, że jedno z aktywnych w atakach politycznych kont jest prowadzone przez Mariusza Zagozdę. Dowodami mają być załączone do jej wpisu screeny.

Wyciekły zrzuty ekranu z listą redaktorów hejterskiego profilu SokzBuraka. Wśród osób, które się na niej znalazły, są m.in. senator PO Marcin Bosacki, kandydat do Sejmu z list KO Jarosław Marciniak (KOD) i sympatyzujący z PO dziennikarz Przemysław Szubartowicz (pracownik TVP i Polskiego Radia za rządów PO-PSL).



Sam Bosacki zadeklarował, że nie prowadził profilu. Do sytuacji odniósł się też Szubartowicz. „Nie to jest dziwne, że wrzutki pierwszego lepszego skompromitowanego trolla stają się pożywką dla pisowskiej szczujni, obdarowanej miliardami, ale że takie coś brane jest serio przez, zdawałoby się, zacnych ludzi. Polska jest w rękach nihilistów, a naiwnych pelikanów nie ubywa” – napisał.



Jego słowa skomentowała obecna w wyżej wymienionym gronie Aleksandra Wasilewska – działaczka PO, która została zawieszona w prawach członka partii na początku stycznia tego roku za krytykę kandydatki ugrupowania na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.



Wasilewska napisała na Twitterze: „Hejter Szubartowicz, opłacany przez Platformę, wciąż współpracuje z Sokiem. »Krzysztof Romaniak« - fake konto, robocze Mariusza Zagozdy - wraz z Danielem Baronem wczoraj zaatakowali hejtem WKK. Strony »Solidarni z...« zakłada i prowadzi dla Platformy właśnie Sok. Zdjęcie z marca”. Dołączyła do wpisu screeny, na których widać listę administratorów profilu oraz dwa wpisy, opublikowane przez użytkownika podpisanego właśnie jako „Krzysztof Romaniak”.



Mariusz Kozak-Zagozda to założyciel i twórca SokzBuraka, sowicie wynagradzany przez partię Platforma Obywatelska w ramach pracy klubu parlamentarnego, kolejnych kampanii wyborczych oraz przez związany z PO warszawski ratusz Rafała Trzaskowskiego

Nie to jest dziwne, że wrzutki pierwszego lepszego skompromitowanego trolla stają się pożywką dla pisowskiej szczujni, obdarowanej miliardami, ale że takie coś brane jest serio przez, zdawałoby się, zacnych ludzi. Polska jest w rękach nihilistów, a naiwnych pelikanów nie ubywa.

Hejter Szubartowicz, opłacany przez Platformę, wciąż współpracuje z Sokiem. "Krzysztof Romaniak" - fake konto, robocze Mariusza Zagozdy - wraz z Danielem Baronem wczoraj zaatakowali hejtem WKK.

Strony "Solidarni z..." zakłada i prowadzi dla Platformy właśnie Sok. Zdjęcie z marca. pic.twitter.com/gyQjR8iHEu — Aleksandra Wasilewska (@PlatformaVideo1) March 27, 2020

