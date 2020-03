„Zgłoszą jeszcze poprawki, by wydłużyć legislację”. Grodzki nie chce przyspieszenia obrad Senatu

O zwołanie Senatu dzień wcześniej zaapelowała do marszałka Tomasza Grodzkiego minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. „W przypadku nagłych chorób nie można czekać, trzeba działać natychmiast. To jest walka o miejsca pracy, o polskie przedsiębiorstwa” – napisała. Grodzki jednak stara się unikać tematu. „Proszę nie wymagać zbyt wiele od karnego funkcjonariusza PO, rozmiłowanego w drogich, luksusowych samochodach” – odniósł się do sprawy wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz.

Centrum Informacyjne Senatu poinformowało w piątek, że posiedzenie izby wyższej, podczas którego rozpatrywane będą ustawy tworzące tarczę antykryzysową, rozpocznie się we wtorek 31 marca o godz. 13.00. W piątek nad projektami ustaw związanymi z „tarczą antykryzysową” debatuje Sejm.



O przyspieszenie posiedzenia Senatu zaapelowała minister rozwoju. „Jako lekarz powinien wiedzieć, że w przypadku nagłych chorób nie można czekać, trzeba działać natychmiast. To jest walka o miejsca pracy, o polskie przedsiębiorstwa” – napisała na Twitterze Jadwiga Emilewicz.



Tomasz Grodzki odpowiedział jej, że Senat „już 2 tygodnie temu wysłał do Sejmu projekt ustawy m.in. o pomocy przedsiębiorcom”. „Kto tu zatem czekał? Apeluję o przyjęcie senackich rozwiązań w interesie naszych Rodaków” – dodał. Do dyskusji włączył się również Marek Borowski. Senator KO stwierdził, że „rząd powinien działać szybciej, a nie na ostatnią chwilę”, dodając, że Emilewicz traktuje Senat „jak maszynkę do głosowania”.



„Proszę nie wymagać zbyt wiele od karnego funkcjonariusza PO, rozmiłowanego w drogich, luksusowych samochodach. Zapewne senacka tęczowa koalicja zgłosi jeszcze wiele poprawek, aby wydłużyć proces legislacyjny” – skomentował sprawę wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz.

