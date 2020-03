Córka Kasi Kowalskiej intubowana. Piosenkarka apeluje do młodych, by zostali w domu

Córka Kasi Kowalskiej walczy o życie. Przebywająca w jednym z londyńskich szpitali Aleksandra jest zarażona koronawirusem; nie może samodzielnie oddychać. Na Instagramie piosenkarka zwróciła się do młodych ludzi z dramatycznym apelem, by nie wychodzili z domu, bo „nie zdają sobie sprawy, co się dzieje”.

Katarzyna Kowalska przekazała, że jej córka musi być intubowana w związku z zakażeniem koronawirusem. – Dzisiaj zadzwonili do mnie z Anglii w sprawie córki z pytaniem, czy zgadzam się na jej intubację – powiedziała.



– Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia. Czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu? Czy naprawdę to jest konieczne? – pyta piosenkarka i dodaje, że do nagrania filmu zainspirował ją jeden z lekarzy.



– Niech Pani przemówi do rozumu młodym ludziom. Oni sobie nie zdają sprawy, co się dzieje. Więc… nie potrafię płakać, choć wiele godzin już wypłakałam. Kochani, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu. Zostańcie w domu – apeluje Kowalska.

