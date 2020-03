Ekspert o koronawirusie: Liczba zakażonych w Hiszpanii nawet 10 razy wyższa od oficjalnej

– Liczba zakażonych osób w kraju jest prawdopodobnie 10 razy wyższa od oficjalnych statystyk – ocenił Daniel Lopez-Acuna, były dyrektor departamentu działań medycznych w sytuacjach kryzysowych Światowej Organizacji Zdrowia.

Chiński ekspert przewiduje przebieg pandemii koronawirusa w Europie Wydaje się, że pandemia koronawirusa wciąż nie znalazła się w Europie pod kontrolą, a szanse na to, że do lata epidemia się skończy, są niewielkie... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Lopez-Acuna powiedział na antenie hiszpańskiej rozgłośni RNE, że podawane przez rząd Hiszpanii dane dotyczące liczby przypadków koronawirusa są zaniżone. Ekspert ocenił, że w kraju w dalszym ciągu nie przeprowadzono wystarczającej liczby testów, aby określić skalę epidemii.



– Obecnie w Hiszpanii badania na obecność koronawirusa wykonywane są tylko u tych osób, które mają ewidentne objawy tej choroby – dodał Lopez-Acuna i dodał, że takie metody diagnozowania Covid-19 „maskują stan faktyczny”.



Były wysoki urzędnik WHO oświadczył, że dopiero przy „masowej liczbie” wykonanych testów będzie można opracować rzeczywistą mapę zachorowań w kraju i „podjąć skuteczniejsze działania, aby przerwać cykl zakażeń”.



W piątek przed południem ministerstwo zdrowia Hiszpanii poinformowało, że w ciągu ostatniej doby liczba zakażeń w tym kraju wzrosła o 7876 nowych przypadków, do ponad 64 tys. Pomiędzy czwartkowym a piątkowym przedpołudniem przybyło też 769 zgonów. Ich łączna liczba wynosi 4858.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Od ponad tygodnia liczni politycy i komentatorzy w Hiszpanii krytykują rząd Pedra Sancheza w związku z niedoborami środków ochronnych do walki z koronawirusem, a także testów pozwalających szybko ustalić infekcję Covid-19.W piątek dziennik „El Mundo” potwierdził w ministerstwie zdrowia Hiszpanii, że służby sanitarne tego kraju sprowadziły do kraju ponad 50 tys. bezużytecznych testów do badania koronawirusa. W czwartek gazeta informowała, że liczba wadliwych testów wynosi 8 tys. sztuk.