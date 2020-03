Sondaż: PiS znacząco umacnia się na prowadzeniu. Traci głównie KO

Gdyby wybory odbyły się dziś, wygrałoby je PiS z wynikiem 44 proc. To wzrost o 4 punkty proc. w stosunku do sondażu z zeszłego tygodnia. 2 punkty proc. głosów straciła za to Koalicja Obywatelska – zagłosowałoby na nią 24 proc. – wynika z sondażu pracowni Social Changes, przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Na Lewicę zagłosowałoby 16 proc. badanych – to o 1 punkt proc. mniej niż tydzień temu. Traci także PSL. Ludowców poparłoby 8 proc. badanych, czyli o 2 punkty mniej niż w poprzednim sondażu.



Zyskuje za to Konfederacja. Również na nią zagłosowałoby 8 proc. wyborców, co w jej przypadku oznacza wzrost o 1 punkt.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 20 do 23 marca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1055 osób.

