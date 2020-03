Posiedzenie Senatu ws. tarczy antykryzysowej we wtorek

We wtorek o godzinie 13.00 rozpocznie się posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrywane będą ustawy, tworzące tarczę antykryzysową – poinformowało Centrum Informacyjne Senatu. Zostaną zastosowane specjalne środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, analogiczne do tych stosowanych w Sejmie.

„8. posiedzenie Senatu zwołano na dzień 31 marca br. na godz. 13.00. W porządku obrad znajdą się stanowiska Senatu wobec uchwalonych przez Sejm ustaw, dotyczących walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami” - głosi komunikat CIS.



„Wszystkie sale będą połączone łącznością audio-wideo, co umożliwi senatorom zabieranie głosu w debacie. Każdy senator będzie przemawiał z miejsca. Ze swoich miejsc będą przemawiać także przedstawiciele rządu. Głosowanie będzie odbywać się przy wykorzystaniu aparatury do głosowania, która poza Salą Plenarną znajduje się także w dwóch pozostałych salach” - czytamy w komunikacie.



Liczba pracowników senackiej kancelarii ograniczona zostanie do minimum, a do dyspozycji wszystkich będą maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny.

źródło: pap

„Wszystkim osobom, wchodzącym na teren Senatu będzie mierzona temperatura” – informuje CIS. Wypełnić trzeba będzie także kwestionariusz.Sejm ma głosować nad tarczą antykryzysową w piątek wieczorem. Do projektu zgłoszono prawie 300 poprawek.