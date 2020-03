NATO się powiększa. Do Sojuszu przystąpiło kolejne państwo

Macedonia Północna stała się w piątek 30. członkiem NATO. Jak poinformował Sojusz, stało się to po złożeniu dokumentu przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego w Departamencie Stanu USA w Waszyngtonie.

Warunkiem przystąpienia Macedonii Płn. do NATO była ratyfikacja rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty krajów członkowskich. W zeszłym tygodniu zrobiła to Hiszpania jako ostatni kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Protokół przyjęcia Macedonii Płn. do Sojuszu został podpisany przez ambasadorów 29 państw członkowskich w lutym ubiegłego roku. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu przez ten kraj z Grecją, które zakończyło wieloletni spór o nazwę tej byłej jugosłowiańskiej republiki - grecki parlament zaakceptował porozumienie między Atenami i Skopje o zmianie nazwy Macedonii na Macedonia Północna.

