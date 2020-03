Poseł PiS: PO walczy o przesunięcie wyborów, bo chce wymienić kandydatkę na prezydenta

W rozmowie z RMF FM były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zasugerował, że po ewentualnym przełożeniu wyborów prezydenckich to nie Małgorzata Kidawa-Błońska może reprezentować w nich jego partię. – Najpierw zajmijmy się tym, żeby rzeczywiście zadbać o bezpieczeństwo Polaków i te wybory przesunąć, natomiast później będzie trwała dyskusja w jakiej formule, ale to na dzisiaj jest sprawa drugorzędna – powiedział portalowi tvp.info poseł KO Mirosław Suchoń. Zdaniem polityków PiS-u liderzy PO chcą przesunąć wybory, aby zmienić kandydatkę na kogoś z większymi szansami.

Czyli niewykluczone, że ktoś inny niż Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta? – Ja na ten temat nic nie mam do powiedzenia, ponieważ dzisiaj wszyscy próbujemy zatrzymać PiS w tym dziwnym pomyśle posłania Polaków do urn w sytuacji tak wielkiego zagrożenia – odpowiedział Suchoń.



– To decyzja Koalicji Obywatelskiej jako takiej i oczywiście Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Uważam, że jeżeli te wybory będą przesunięte, to wszystko się otworzy znów na nowo – oświadczył w RMF FM Grzegorz Schetyna po pytaniu, czy po ewentualnym przełożeniu wyborów dojdzie do nowych prawyborów wewnątrz KO, czy też kandydatka się nie zmieni.



– Z tej wypowiedzi wynika, że walka o przesunięcie wyborów prezydenckich nie jest związana z tym, że szaleje w Polsce i na świecie koronawirus, tylko Platforma Obywatelska chce wymienić obecną kandydatkę na prezydenta na innego kandydata. Być może będzie to Donald Tusk, być może inny kandydat. To pokazuje obłudę polityków opozycji – ocenił poseł PiS Jan Mosiński.



– Przypomnę, że to Grzegorz Schetyna wymyślił Małgorzatę Kidawę-Błońską. Rozumiem, że ten polityczny leasing teraz się kończy. Gdyby nastąpiła ta zmiana, to świadczyłoby to o Platformie źle i dobrze. Źle, bo kandydatka przedstawiana jako jedyna alternatywa dla prezydenta Andrzeja Dudy okazałaby się politycznym niewypałem, co widać słychać i czuć – mówił eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

Czym różni się PO zarządzana przez Borysa Budkę od tej kierowanej przez Grzegorza Schetynę? – Nie obchodziły mnie jako młodego człowieka spory sowietologów o to, która frakcja w Moskwie jest bardziej liberalna, a która bardziej zamordystyczna. Tak samo teraz, to wszytko jedno. Może być nieco inne opakowanie. Może Borys Budka tworzyć pozory w większej niż dotychczas gry zespołowej, stawiać na nowych ludzi, mniej ogranych. Nie opakowanie się jednak liczy, tylko towar, a towar cały czas jest ten sam – odpowiedział europoseł Czarnecki.



– Na pewno Borys Budka budził w elektoracie Platformy Obywatelskiej, wśród swoich koleżanek i kolegów, duże nadzieje na to, że podniesie Koalicję Obywatelską w sondażach. Jak na razie to się nie dzieje – ocenił poseł Lewicy Andrzej Szejna.



Testem dla Budki jest kryzys związany z pandemią koronawirusa. Koalicja Obywatelska zaistniała kłótnią o tryb, w jakim Sejm miałby przejść na głosowania online. Używała podobnych argumentów, co Konfederacja i pokłóciła się z Lewicą oraz Polskim Stronnictwem Ludowym. Z kolej podczas posiedzenia, na którym przyjmowano zmiany w regulaminie, posłowie KO publikowali w internecie zabawne selfie w maseczkach.



– Absolutnie protestuję. Ja uważam, że poseł powinien informować o swojej pracy i te wczorajsze zdjęcia były taką informacją – przekonywał poseł Suchoń z KO. – Wyborcy wybaczą czasem błędy, pomyłki, ale nie wybaczą braku powagi. Nie można w Sejmie zachowywać się jak licealistki na pokazie mody – mówił z kolei europoseł Czarnecki.



