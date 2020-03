Znany amerykański aktor ofiarą śmiertelną koronawirusa

Mark Blum, amerykański aktor, znany z filmów „Krokodyl Dundee” i „Rozpaczliwie poszukując Susan” zmarł z powodu komplikacji po Covid-19. Blum miał 69 lat.

Okazało się, że Mark Blum był zakażony koronawirusem SARS-CoV-2, który spowodował u aktora chorobę COVID-19. Niestety, z powodu ciężkich powikłań i komplikacji nie udało się uratować 69-latka. Zmarł 25 marca w Nowym Jorku.



Mark Blum urodził się w New Jersey 14 maja 1950 roku. Swoją karierę rozpoczął w latach 70. Aktor zasłynął ze swych ról w „Rozpaczliwie poszukując Susan”, gdzie zagrał obok Rosannę Arquette i Madonny, oraz w „Krokodylu Dundee”, gdzie wcielił się w przeciwnika Paula Hogana. Aktor ma na swoim koncie około 80 ról w różnych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Grał również na Broadwayu. W 1989 roku został wyróżniony nagrodą OBIE za rolę w „Gus and Al”.



Nowojorskie przedsiębiorstwo teatralne przekazało informację o śmierci aktora na łamach swoich mediów społecznościowych. Blum regularnie grał w Playwrights Horizons , teatrze off-broadwayowskim w Nowym Jorku.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb