Minister rozwoju: Nie zabraknie środków na pomoc dla tych, którzy spełniają kryteria

– Przygotowaliśmy rozwiązania, które mają sprawić, że przez ten trudny okres przeprowadzimy zarówno pracowników, jak i pracodawców, w miarę możliwości suchą stopą – powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Nie zabraknie środków na dostarczenie pomocy tym, którzy spełniają dzisiaj kryteria – dodała. W Sejmie w piątek odbyło się czytanie projektów ustaw tzw. tarczy antykryzysowej.

W piątek w Sejmie trwa pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową przygotowaną przez rząd w związku z koronawirusem.



– Zdajemy sobie doskonale sprawę, w jakiej sytuacji znajduje się dzisiaj polska gospodarka – powiedziała Emilewicz, prezentując proponowane rozwiązania. Jej zdaniem pandemia koronawirusa i jej społeczne konsekwencje będą doświadczeniem pokoleniowym. – Mam nadzieję, że zdamy egzamin z tego doświadczenia – dodała.



– W naszej ustawie nie chodzi wyłącznie o gospodarkę, ale o cały stan naszego życia społecznego. Bo koszty społeczne i gospodarcze będziemy i już ponosimy wszyscy – powiedziała.



Jej zdaniem, największe koszty zapewne poniesie pokolenie tych osób, którzy nie mają jeszcze ustabilizowanej sytuacji zawodowej i materialnej - 20, 30, a może także 40-latkowie.

– Rozwiązaniami, które proponujemy, staraliśmy się objąć wszystkich pracowników i pracodawców. Oczywiście same ustawy nie wystarczą. (...) Będziemy znowu, jak 40 lat temu, próbować budować solidarność. Będziemy tej solidarności bardzo potrzebować. Solidarności młodszych ze starszymi, między pracodawcą a pracownikiem, między przedstawicielami administracji – a obywatelami – mówiła.



– Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które mają sprawić, że przez ten trudny okres przeprowadzimy zarówno pracowników, jak i pracodawców w miarę możliwości, jak tylko to będzie możliwe, suchą stopą (...) Tworzymy elastyczne ramy do tego, aby tę pomoc dostarczyć – dodała minister.



Jednym z elementów jest stworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów.



– Nie zabraknie środków na dostarczenie pomocy tym wszystkim, którzy spełniają dzisiaj kryteria, aby tą pomocą (mogli) zostać objęci – mówiła minister.