Ukraińcy masowo chcą wrócić do kraju. To reakcja na zapowiedzi zamknięcia granic

Obywatele Ukrainy masowo chcą wrócić do kraju. W Dorohusku i Hrebennem czeka łącznie kilka tysięcy Ukraińców. Ukraiński MSZ zapewnia, że kraj nie zamknie granic dla swoich obywateli, którzy chcą wrócić do ojczyzny. Z wcześniejszych wypowiedzi władz w Kijowie wynikało, że może się tak stać.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba podkreślił, że Ukraińcy będą mogli dostać się do ojczyzny przez przejścia drogowe na dwa sposoby.



Ukraina całkowicie wstrzymuje bowiem regularne połączenia pasażerskie z zagranicą w nocy z 27 na 28 marca. Pozostaje możliwość przekroczenia granicy pieszo lub samochodem. Z kolei wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że Ukraina zamknie granice i wstrzyma wszystkie przewozy pasażerskie.



Niejednoznaczne komunikaty ukraińskich władz spowodowały dziś zwiększenie liczby Ukraińców, którzy chcą wrócić do ojczyzny. Na przejścia w Dorohusku i Hrebennem przybyło kilka tysięcy Ukraińców, którzy pieszo chcą się dostać do kraju.

#wieszwiecej Polub nas