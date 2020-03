Premier: Rozwiązania w tarczy antykryzysowej to nie jest nasze ostatnie słowo

– Rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej to nie jest nasze ostatnie słowo; jestem przekonany, że to dopiero nasza pierwsza odpowiedź – powiedział w piątek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. – Będziemy dostosowywać się do potrzeb rynku, będziemy obserwować – zadeklarował szef rządu.

Szef rządu mówił w kontekście pakietu antykryzysowego, że oprócz działań osłonowych na rynku pracy i wielu innych działań, w ramach tzw. drugiego filaru mają być uruchomione „pieniądze gwarancyjne i pieniądze bezpośrednie” – co najmniej 70 mld zł na utrzymanie płynności w firmach, bezzwrotne i zwrotne podwyżki oraz różnego rodzaju kredyty, ale również na bezpośrednie dopłaty.



Jak podkreślił, zostaną one wprowadzone po to, żeby przedsiębiorcy z branż takich jak turystyczna, gastronomiczna, transportowa, logistyczna, handlowa nie pozostały same. – I one nie pozostaną same – zapewnił Morawiecki.



Dziękował też za uwagi i refleksje dotyczące planu antykryzysowego oraz za „usprawnienie go na tym etapie, na jakim on dzisiaj został zatwierdzony”.

– I to nie jest nasze ostatnie słowo - ba, jestem przekonany, że to dopiero nasza pierwsza odpowiedź. Będziemy dostosowywać się do potrzeb rynku, będziemy obserwować – zapowiedział szef rządu.

Podkreślił, że odbywa wideokonferencje z przedsiębiorcami, szefami związków zawodowych, przedstawicielami wielu branż.



– I chcę wszystkich państwa, i wszystkich rodaków, zapewnić, że nie zostawimy was samych – oświadczył.



Dodał, że „państwo polskie idzie tą wąską granią, gdzie po jednej stronie mamy bezrobocie, bankructwa firm, którym chce zapobiegać używając najmocniejszych mechanizmów fiskalnych i monetarnych, jakie są dostępne, a po drugiej stronie – wiarygodność naszych instrumentów wobec świata zewnętrznego”.



– Wczoraj słyszałem tutaj siedząc pewien koncert życzeń. Drodzy państwo, drodzy przedstawiciele opozycji, wiecie, że jestem otwarty na dialog, w ostatnich tygodniach spotykałem się z wami kilkukrotnie w formacie bezpośrednim i w formacie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwoływanej przez pana prezydenta. I wiecie doskonale, że potrafimy słuchać, wykorzystywać pewne pomysły, które są dobre. Ale jednocześnie zdajcie sobie sprawę z tego, że wiarygodność na rynkach globalnych, finansowych, decyduje o zdolności do przeprowadzania jakichkolwiek działań gospodarczych – powiedział premier, zwracając się do posłów opozycji.