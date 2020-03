Koronawirus. 180 mln zł na laptopy dla uczniów i nauczycieli

Od najbliższej środy, tj. 1 kwietnia samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na laptopy, tablety, a także o mobilny dostęp do internetu. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało na ten cel 180 mln zł. „Wszystko po to, by uczniowie i nauczyciele jak najszybciej dostali sprzęt do zdalnej nauki” – poinformowano.

Jeśli samorządy nie chcą czekać do 1 kwietnia ze składaniem wniosków, to już teraz mogą kupować komputery. „Oddamy im pieniądze” - informuje ministerstwo cyfryzacji. Będzie obowiązywać zasada: jest wniosek, jest wypłata.



– Zależy nam na czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na najszybszy i najprostszy tryb. Nasz cel to możliwie najmniej formalności i jak najszybsze wypłaty – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Jeśli któryś z samorządów już dziś wie, że jego nauczyciele lub uczniowie potrzebują sprzętu lub dostępu do internetu, już teraz może je kupować. Zwrócimy pieniądze za te zakupy - dodaje szef MC.



Przeznaczone na ten cel 180 mln zł zostały zaoszczędzone w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Komisja Europejska już wyraziła zgodę na przesunięcie tych funduszy na zakup sprzętu dla szkół.

Jak będzie wyglądała procedura? Szybki, elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Ekspresowa procedura wnioskowania i wypłata środków. O pieniądze może wnioskować każda gmina.



Wysokość przyznanej kwoty będzie zależeć od wielkości gminy i jej potrzeb. Resort zapewnia, że będzie to niemniej niż 40 tysięcy złotych na gminę.



Co więc powinni zrobić teraz włodarze gmin i powiatów? Przede wszystkim oszacować potrzeby.

źródło: PAP, Ministerstwo Cyfryzacji

„Nie wskazujemy parametrów sprzętu, zależy nam na tym, by gminy zmaksymalizowały efekty wsparcia, działając w oparciu o potrzeby mieszkańców i maksymalizując liczbę zakupionego sprzętu. Chodzi o to, by trafił do jak największej grupy potrzebujących uczniów” – informuje ministerstwo.Zapewnia, że gminy nie będą potrzebowały żadnego wkładu własnego.