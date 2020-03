Koronawirus potwierdzony u brytyjskiego ministra zdrowia

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock ma koronawirusa. Szef resortu poinformował, że od pewnego czasu pracował w domu i miał łagodne objawy. Wykonał więc badanie, które dało wynik pozytywny.

– Wciąż będę robił, co się da, aby dać naszym opiekunom takie wsparcie, jakiego potrzebują. Będę to robił z domu, ale z taką samą energią – powiedział minister.



– Będę w stanie wrócić do biura, kiedy to będzie konieczne. Ale tak naprawdę wszyscy możemy wyciągnąć z tego lekcję, że praca zdalna może być bardzo, bardzo skuteczna – dodał.



Matt Hancock pozostanie w domu do przyszłego czwartku. Zakażenie stwierdzono też u szefa rządu Borisa Johnsona. On również ma łagodne symptomy i nadal pracuje.



Według podanego w czwartek wieczorem bilansu w Wielkiej Brytanii wykryto 11683 przypadki koronawirusa, z czego 578 zakończyło się zgonem pacjentów. Wśród chorych jest między innymi następca brytyjskiego tronu książę Karol.

