Koronawirus w polskiej piłce. Duże wsparcie od PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej przekaże 116 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Ponad połowa tej kwoty trafi do klubów z czterech najwyższych klas rozgrywkowych. Wciąż nie wiadomo, czy przerwany sezon uda się dokończyć. Na razie przerwa potrwa przynajmniej do 26 kwietnia.

„W trosce o całą polską rodzinę piłkarską, a w szczególności o zapewnienie integralności oraz ciągłości rozgrywek piłkarskich w Polsce, zarząd PZPN zainicjował prace nad wprowadzeniem pakietu pomocowego, obejmującego wszelkie aspekty działalności piłkarskiej” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie federacji.



Od przyszłego sezonu najwięcej kasy trafi do zespołów Ekstraklasy – około 30 milionów złotych. O podziale kwoty pomiędzy klubami zadecyduje spółka. Przekazana kwota ma stanowić rekompensatę z tytułu nieuzyskanych wpływów z rozegranych meczów i transmisji telewizyjnych. To jednak tylko kropla w morzu potrzeb, bo starty już na ten moment są kilkukrotnie wyższe.



Kluby już teraz mają problem z płynnością finansową. Na razie piłkarze Wisły Kraków i Śląska Wrocław zdecydowali się o zamrożeniu wynagrodzeń na czas trwania epidemii. Ekstraklasa rozważa możliwość wprowadzenia przepisu o możliwości redukcji wynagrodzeń o 50 proc. dla zawodników zarabiających powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie rozwiązanie budziłoby jednak poważne wątpliwości prawne.

#wieszwiecej Polub nas

Według decyzji PZPN 10 milionów złotych ma trafić do I ligi, 6 milionów do II ligi, a 4 miliony do III ligi. – To nie są zapomogi, bo my nie możemy finansować spółek akcyjnych. Przekazane środki ma zabezpieczyć pensje dla trenerów młodzieży i utrzymanie akademii. Dla nas jako federacji to priorytet – powiedział na antenie weszlo.fm prezes PZPN Zbigniew Boniek.Co ważne, nawet w razie niedokończenia sezonu PZPN wypłaci całość nagród za Pro Junior System. A to kwota przekraczająca 18 milionów złotych. W ten sposób federacja nagradza kluby Ekstraklasy, I i II i III ligi za wystawianie młodych piłkarzy.

PZPN wydłuża też termin składania wniosków licencyjnych, a także z dwóch do czterech dopuszczalny okres opóźnień w wypłacie pensji dla trenerów i piłkarzy.



Poinformowano ponadto m.in. o zwiększeniu nagród finansowych w Totolotek Pucharze Polski o połowę. PZPN wprowadza jednak warunek, że na boisku będzie musiało przebywać przynajmniej dwóch zawodników o statucie młodzieżowca.



Federacja zawiesza na cały sezon 2020/1 opłaty ryczałtowe za uczestnictwo w rozgrywkach od III ligi do C klasy. Wsparcie otrzyma także piłka kobieca.



Na razie nie wiadomo, czy w ogóle uda się piłkarzom wrócić na ligowe boiska. Według wytycznych UEFA ligowy sezon musi się zakończyć do 28 czerwca. – Ciężko cokolwiek przewidzieć. Dwa tygodnie temu mieliśmy pełny stadion przy okazji meczu Legii z Piastem. Teraz żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości – dodał Boniek.