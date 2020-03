„Mam koronawirusa”. Zgrywus opóźnił lot

Starszy mężczyzna został aresztowany po tym, jak opóźnił lot samolotu w Japonii – poinformowała agencja Kyodo. 69-latek oświadczył tuż przed startem, że ma koronawirusa.

Do incydentu doszło w czwartek tuż po godz. 16 czasu lokalnego na podtokijskim lotnisku Narita. Samolot linii Jetstar Japan miał lecieć do miasta Matsuyama w prefekturze Ehime. Na pokładzie znajdowało się 114 osób, w tym członkowie załogi.



Tuż przed startem Norihiro Kojima oświadczył, że został zakażony koronawirusem. – Mój test wypadł pozytywnie, ale wszystko jest OK – powiedział staruszek.



Załoga powiadomiła pilota, który zawrócił maszynę. Samolot taniego przewoźnika przez godzinę czekał na pozwolenie na lot.



Kojima, mieszkaniec Toon w prefekturze Ehime, został wyprowadzony z pokładu. Podczas przesłuchania mężczyzna już nie chciał powtórzyć swojej wcześniejszej deklaracji. Został poddany testowy na obecność koronawirusa, ale jego wynik nie jest znany. W piątek podjęto decyzję o jego aresztowaniu.

