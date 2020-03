TVN tłumaczy się ze swoich pasków grozy: Nie naruszają zasad obiektywności

Według widza stacja TVN24 naruszyła zasadę obiektywizmu konsekwentnie nazywając ustawę „represyjną”. Twierdzono również, że PiS jest „na wojnie z sędziami”, chce „zastraszać sędziów” i doprowadzić do „zamachu na praworządność”, a wybrane do publikacji na pasku opinie przedstawicieli opozycji poruszają kwestię rzekomego „ostatecznego zrujnowania trójpodziału władzy” oraz „wypisaniu się Polski z Unii Europejskiej”.Bardzo ciekawie brzmi odpowiedź na tę skargę, jakiej udzielił dyrektor pionu informacji TVN i Członek Zarządu TVN S.A. Michał Samul. Pisze w niej, że „grafiki informacyjne (…) trzeba oceniać w kontekście całości przekazywanych treści”, a praca dziennikarzy TVN to realizacja „prawa do oceny przedstawionych zdarzeń” oraz ma służyć „idei wymiany poglądów”.

„Przytaczane powyżej fragmenty mogą okazać się pomocne w dyskusji, w której od czasu do czasu zwolennicy opozycji piętnują Telewizję Polską za treść pasków informacyjnych, nazywanych wtedy „paskami grozy”. Inną sprawą jest to, że jakoś taka dyskusja nie toczy się wokół treści przekazywanych przez TVN24. A jak widać, jest o co się spierać.” – czytamy na portalu wpolityce.pl.