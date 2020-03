Premier Johnson zakażony koronawirusem. „Mam łagodne objawy”

U brytyjskiego premiera Borisa Johnsona stwierdzono koronawirusa. Przeprowadzony test dał pozytywny wynik. Szef rządu oświadczył, że ma łagodne objawy choroby i pozostanie w izolacji. Dodał, że będzie nadal kierował rządem, który walczy z epidemią koronawirusa.

„W ciągu ostatnich 24 godzin rozwinęły się u mnie łagodne objawy i uzyskałem pozytywny wynik testu na koronawirusa. Poddaję się teraz izolacji, ale nadal będę kierować rządem poprzez wideokonferencje, gdy będziemy walczyć z tym wirusem. Razem go pokonamy” – napisał 55-letni Johnson na Twitterze.



– Pracuję w domu i izoluję się, tak należy robić. Ale nie miejcie wątpliwości, nadal mogę, dzięki czarodziejstwu nowoczesnej technologii, komunikować się z całym moim zespołem, aby prowadzić walkę kraju z koronawirusem. Chcę podziękować wszystkim zaangażowanym i oczywiście naszemu niezwykłemu personelowi NHS (publicznej służby zdrowia) – powiedział Johnson w dołączonym nagraniu wideo.



Rzecznik prasowy Downing Street poinformował, że szef rządu zaczął doświadczać łagodnych objawów w czwartek – dzień po tym, jak w Izbie Gmin uczestniczył w cotygodniowej sesji poselskich pytań i odpowiedzi do premiera.



Osobista rada



– Premier został przebadany na koronawirusa za osobistą radą naczelnego lekarza Anglii, profesora Chrisa Whitty'ego. Test został przeprowadzony na Downing Street 10 przez personel NHS i wynik testu był pozytywny – powiedział rzecznik.



W czwartek po południu Johnson nie brał udziału w codziennej konferencji prasowej na Downing Street poświęconej walce z koronawirusem – obecnie przeprowadzanej online – i zastąpił go minister finansów Rishi Sunak, choć zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami szefa gabinetu miał się tego podjać szef MSZ Dominic Raab. Było to jednak podyktowane tym, że Sunak zgodnie z zapowiedzią zaprezentował plan pomocy dla osób pracujących w formie zatrudnienia.

źródło: IAR, BBC, PAP

W czwartek wieczorem natomiast Johnson wyszedł przed rezydencję szefa rządu na Downing Street, by wraz z setkami tysięcy Brytyjczyków oklaskami podziękować pracownikom NHS, którzy walczą z koronawirusem. Nagranie z tego momentu zamieścił na Twitterze.Według podanego w czwartek wieczorem bilansu do tej pory w Wielkiej Brytanii wykryto 11683 przypadki koronawirusa, z czego 578 zakończyło się zgonem pacjentów. Wśród chorych jest między innymi następca brytyjskiego tronu książę Karol.