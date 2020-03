Warszawa walczy z koronawirusem. O 55 proc. zmniejszył się ruch w centrum

– Blisko 100 tys. pojazdów na dobę jeździło na początku marca przez rondo Dmowskiego. Po wprowadzeniu obostrzeń w związku z koronawirusem ruch w tym miejscu jest o ponad połowę mniejszy – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Jak przekazał ZDM, epidemia koronawirusa ma duży wpływ na natężenie ruchu w Warszawie, co najlepiej pokazuje sytuacja w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w stolicy, którym jest rondo Dmowskiego. Ze statystyk opublikowanych przez stołecznych drogowców wynika, że od 2 do 11 marca przejeżdżało tamtędy 92,3 tys. pojazdów na dobę.



– 12 i 13 marca, czyli bezpośrednio po zapowiedzi zamknięcia placówek oświatowych, odnotowaliśmy widoczny spadek natężenia ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu – poinformował ZDM. Podał też, że kolejny spadek natężenia ruchu nastąpił po wtorkowej decyzji rządu o ograniczeniu możliwości poruszania się poza domem.



– W efekcie w środę i czwartek na rondzie Dmowskiego odnotowaliśmy ok. 43 tys. pojazdów – czyli aż o 55 proc. mniej niż na początku marca. Tendencja wyraźnie wskazuje, że mieszkańcy Warszawy zachowują się odpowiedzialnie i zgodnie z zaleceniami pozostają w domach – przekazał ZDM.

