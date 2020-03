Strażacy gasili pożar, akcję mogą zakończyć kwarantanną

Nieoczekiwany finał może mieć akcja gaśnicza w Gorlicach (woj. małopolskie). Strażacy, którzy ugasili pożar w jednym z domów, mogą być poddani kwarantannie. Wszystko przez to, że wzywający nie powiedział, że sam jest objęty kwarantanną. Rzecznik PPSP potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info, że funkcjonariusze czekają na decyzję sanepidu.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Strażacy otrzymali zgłoszenie w piątek tuż przed godz. 6 rano. Dwa wozy pojechały do palącej się sadzy w kominie jednego z domów na ul. Sosnowej – informuje portal Gorlice24.pl.



Na miejscu strażacy przystąpili do gaszenia, jak się okazało, ocieplenia poddasza. Akcja zakończyła się powodzeniem, ale wkrótce okazało się, że to dopiero początek problemów.



W budynku, w którym wybuchł pożar, przebywał mężczyzna objęty kwarantanną po powrocie z zagranicy. Problem polega na tym, że adres podany do odbycia kwarantanny jest inny niż ten, gdzie mężczyzna przebywał, a gdzie wybuchł pożar, ale strażacy o tym nie wiedzieli.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Gorlice24.pl

Strażacy po powrocie do jednostki czekali w wozach gaśniczych na decyzję, czy również zostaną objęci kwarantanną. Ich sprawą zajmuje się dowództwo oraz lokalny sanepid.– W tej chwili zapobiegawczo znajdują się w wyznaczonych pomieszczeniach i oczekują na dalsze decyzje. Sprzęt przechodzi odkażanie – mówi portalowi tvp.info mł. bryg. Dariusz Surmacz, rzecznik prasowy Powiatowej PSP w Gorlicach.– Nie wszyscy strażacy uczestniczyli w akcji, więc jednostka pozostaje w pełnej gotowości, zabezpieczenie operacyjne powiatu jest – dodał.