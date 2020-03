Politycy PO i bliscy jej dziennikarze twórcami hejterskiej strony SokzBuraka. Jest potwierdzenie

Przypomnijmy, że – jak ujawnił tygodnik „Sieci” – Mariusz Kozak-Zagozda jest etatowym pracownikiem Platformy Obywatelskiej (od lutego 2018 r., z pensją około 9 tys. zł). Od tego samego momentu współpracuje też z klubem parlamentarnym PO (później POKO, ze stałym wynagrodzeniem prawie 6 tys. zł). Warszawski ratusz zatrudnia go od kwietnia zeszłego roku w Biurze Marketingu (pensja: między 5,5 a 7,5 tys. zł), dodatkowo współpracował z komitetami wyborczymi Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych i Koalicji Europejskiej przy eurowyborach (zarobił tam odpowiednio 45 tys. zł i 30 tys. zł). Razem daje to około 300 tys. zł. Do tego dochodzi 60 tys. ze spółki TBS Warszawa Południe.

Kilka nazwisk z opublikowanej w piątek listy dotąd jednak nie pojawiało się w kontekście prowadzenia hejterskiego profilu. Tak było choćby w przypadku senatora Platformy Obywatelskiej Marcina Bosackiego, działaczki tej partii Beaty Kurek czy dziennikarzy za rządów PO-PSL pracujących w mediach publicznych, dziś znanych z atakowania TVP.



Czy w 2019 r. byli zaangażowani w działalność strony SokzBuraka? Do takiego pytania ustosunkowała się jak dotąd jedynie była działaczka PO z Pomorza Zachodniego Aleksandra Wasilewska.



„Tak, wstawiałam tam wywiady z politykami. Nigdy jednak nie godziłam się na hejt. O czym wszyscy wiedzieli” – oświadczyła w twitterowym wpisie. Tak, wstawialam tam wywiady z politykami. Nigdy jednak nie godzilam się na hejt. O czym wszyscy wiedzieli. — Aleksandra Wasilewska (@PlatformaVideo1) March 27, 2020 Wasilewska została zawieszona w prawach członka Platformy na początku stycznia tego roku za krytykę kandydatki ugrupowania na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.



