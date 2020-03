Koronawirus w Polsce i na świecie. Zobacz, co wydarzyło się w ciągu ostatniej doby

Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Patogen wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw świata. Co wydarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

Prezydent Brazylii nazwał koronawirusa „grypką” Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro skrytykował władze regionalne za wprowadzanie restrykcji w celu zahamowania epidemii koronawirusa. Prawicowy... zobacz więcej

1. Pracownicy z pogranicza także obejmowani kwarantanną



Od północy w piątek osoby, które z powodu zatrudnienia na terenie innego kraju przekraczają granicę, po znalezieniu się w Polsce są obejmowane 14-dniową kwarantanną.



Rząd, w celu walki z epidemią koronawirusa, zaostrzył przepisy rozporządzenia, nakładając wymóg kwarantanny również na tych pracowników.



2. Już nie Chiny ani Włochy. Nowy kraj z największą liczbą zakażeń koronawirusem



Co najmniej 246 osób zakażonych koronawirusem zmarło w czwartek w USA – podała telewizja CNN. Tym samym od początku epidemii Covid-19 w tym kraju zmarło prawie 1,2 tys. osób. Od czwartku to w USA jest najwięcej wykrytych przypadków Covid-19 na świecie – ponad 83 tys.



3. Wzrosła liczba lekarzy zmarłych we Włoszech



Do 44 wzrosła liczba zmarłych we Włoszech lekarzy, którzy byli zakażeni koronawirusem – ten nowy bilans podała krajowa federacja lekarska. Kolejny zgon zanotowano w Bergamo w Lombardii na północy kraju, czyli w ognisku epidemii.

Z wcześniej ogłoszonych danych wynika, że zakażonych koronawirusem jest ponad 6,2 tys. pracowników włoskiej służby zdrowia. To 9 proc. całego personelu medycznego we Włoszech.

4. Hiszpania: 769 zgonów W ciągu ostatniej doby



Przez ostatnie 24 godziny liczba zgonów z powodu koronawirusa zwiększyła się w Hiszpanii o 769 do 4858 – poinformowało w piątek przed południem ministerstwo zdrowia. Według służb medycznych w kraju zakażone są łącznie ponad 64 tysiące osób.



Z szacunków tych służb wynika, że w ciągu minionej doby zanotowano w tym kraju 7876 nowych infekcji koronawirusem, a łączna liczba przypadków wynosi już 64 064



5. W Europie wciąż wysokie tempo rozwoju epidemii



Nadal nie spada liczba zakażeń koronawirusem w Europie, tempo rozwoju epidemii wciąż jest wysokie. Z najnowszych danych WHO wynika, że we Włoszech w piątek odnotowanych zostanie więcej wszystkich zakażeń niż w Chinach. Na pierwszym miejscu na świecie umacniają się natomiast Stany Zjednoczone.



Przed południem w piątek na całym świecie było już ponad 542,5 tys. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz ponad 24,5 tys. zgonów. Wyzdrowiało ponad 125 tys. pacjentów i takich osób jest coraz więcej we wszystkich krajach, w tym również w Polsce.